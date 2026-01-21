Δεν συμβαίνει συχνά, όμως κάθε φορά που οι δρόμοι τους συναντιούνται, οι αναμετρήσεις τους μόνο συνηθισμένες δεν είναι και συνήθως δεν τελειώνουν με το τελευταίο σφύριγμα.

Λουτσιάνο Σπαλέτι και Ζοζέ Μουρίνιο ετοιμάζονται να βρεθούν ξανά αντιμέτωποι σήμερα Τετάρτη και στο ματς Γιουβέντους – Μπενφίκα. Αυτήν τη φορά για πρώτη φορά στο Champions League, σχεδόν τρία χρόνια μετά την προηγούμενη συνάντησή τους.

Η μεταξύ τους «μονομαχία» κρατά από τον Αύγουστο του 2008 και τον τελικό του ιταλικού Σούπερ Καπ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Πορτογάλος αποτελούσε άλυτο γρίφο για τον Ιταλό τεχνικό, καθώς ο Σπαλέτι χρειάστηκε επτά αναμετρήσεις για να πετύχει την πρώτη του νίκη απέναντι στον Μουρίνιο. Ήταν κάτι που συνέβη τον Οκτώβριο του 2022, όταν ως προπονητής της Νάπολι επικράτησε της Ρόμα στο «Ολίμπικο», αποτέλεσμα που επαναλήφθηκε και στο «Μαραντόνα».

Πριν από εκείνη την περίοδο, ο Σπαλέτι είχε απολογισμό μόλις τρεις ισοπαλίες σε έξι παιχνίδια, που είχαν αρκετή ένταση και δημόσιες αντιπαραθέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι δηλώσεις του Μουρίνιο το 2009, όταν μίλησε για «πνευματική πορνεία» και χειραγώγηση, με τον Ιταλό να απαντά με το γνωστό αιχμηρό του ύφος και δίνοντας συνέχεια σε μία από τις πιο έντονες προπονητικές κόντρες της Serie A.

Παρά τις κατά καιρούς συγκρούσεις, στη βάση της σχέσης τους υπήρχε πάντα αμοιβαίος σεβασμός, κάτι που φάνηκε πιο καθαρά μετά την επιστροφή του Μουρίνιο στην Ιταλία με τη Ρόμα. Οι δημόσιες φιλοφρονήσεις, οι χιουμοριστικές ατάκες και το συμβολικό δώρο του Σπαλέτι στον «Special One» –που ήταν μια φιγούρα του Πουλτσινέλα στο τελευταίο τους ραντεβού– επιβεβαιώνουν ότι η κόντρα τους εξελίχθηκε με τον χρόνο σε μια ιδιαίτερη, σχεδόν φιλική αντιπαλότητα.