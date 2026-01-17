Στο πένθος βυθίστηκε η Φιορεντίνα και γενικά η Serie A καθώς πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Ρόκο Κομίσο, ιδιοκτήτης και πρόεδρος του κλαμπ από το καλοκαίρι του 2019.

Ο Ιταλοαμερικάνος επιχειρηματίας είχε αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών των «βιόλα» το καλοκαίρι του 2019 και είχε ως στόχο να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση τίτλων και παράλληλα να χτίσει το νέο γήπεδό της.

Η Φιορεντίνα πήγε δύο συνεχόμενες χρονιές στον τελικό του Europa Conference League χωρίς να καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο ενώ με πρωτοβουλίες του Κομίσο χτίστηκε το νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Τους τελευταίους μήνες ο Κομίσο, ο οποίος είχε μετοχές και στη New York Cosmos των ΗΠΑ, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν κατάφερε να βγει νικητής σε αυτή τη μάχη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/1).

Όλες οι ομάδες της Serie A εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους ενώ στην ανακοίνωση της Φιορεντίνα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής…

«Το ποδόσφαιρο ήταν η αγάπη του, και η Φιορεντίνα έγινε δική του πριν από επτά χρόνια, όταν ο Ρόκο ανέλαβε την ομάδα των Βιόλα και άρχισε να αγαπά τους οπαδούς της, τα χρώματά της και την πόλη της Φλωρεντίας. «Φωνάξτε με Ρόκο», έλεγε απλά σε όλους, με την εξαιρετική του ενσυναίσθηση. Και ήταν πάντα κοντά στη Φλωρεντία και τους Φλωρεντινούς, στην καθημερινότητά τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου της έκτακτης ανάγκης της Covid, όταν η καμπάνια «Forza e Cuore» διέθεσε σημαντικές δωρεές στα νοσοκομεία της πόλης.

Το Rocco B. Commisso Viola Park , το σπίτι της Φιορεντίνα, θα φέρει για πάντα το όνομά του. Ένα ανεξίτηλο σημάδι στοργής και της επιθυμίας να κοιτάξει το μέλλον των νέων. Τα δικά του αγόρια που μεγάλωσαν στην ακαδημία νέων, κερδίζοντας τρόπαια νέων και συνεχίζοντας το ταξίδι τους στις πρώτες ομάδες ανδρών και γυναικών της Φιορεντίνα. Υπό την καθοδήγησή του, η Φιορεντίνα έφτασε σε δύο τελικούς Conference League και σε έναν τελικό Coppa Italia».