Ο Ολυμπιακός πήγε στο Βελιγράδι για να νικήσει την Παρτίζαν που παραπαίει και το έκανε με εμφατικό τρόπο όπως δείχνει και το τελικό 104-66, ανεβαίνοντας στο 13-8 στη Euroleague, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο παιχνίδι έχοντας 3/5 τρίποντα και αυτό τους βοήθησε να πάρουν το προβάδισμα, το οποίο διατήρησαν σε όλη την πρώτη περίοδο, αν και οι γηπεδούχοι το πάλευαν όσο μπορούσαν και παρέμεναν κοντά στο σκορ (17-20 στο 10′).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα άρχισε να ανεβάζει ρυθμό από τη δεύτερη περίοδο, πήγε στο +8 (23-31) στο 14′ με τρίποντα των Φουρνιέ – Γουόρντ και από εκεί και πέρα ανέλαβε ο Βεζένκοβ, ο οποίος σκόραρε συνεχώς. Έτσι, η διαφορά μεγάλωνε συνεχώς, με το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου να είναι 31-52.

Το παιχνίδι, βασικά, είχε ήδη κριθεί, με δεδομένη και τη διαφορά δυναμικότητας, παρ’ όλα αυτά ο Ολυμπιακός δεν χαλάρωσε καθόλου. Αντιθέτως, έδειξε διάθεση να διαλύσει την Παρτίζαν και το έκανε, καθώς ήταν σοβαρός στην άμυνα και εξαιρετικός στην επίθεση.

Όποιος παίκτης κι αν έμπαινε στο ματς κατάφερνε να σκοράρει και η ψαλίδα άνοιγε συνεχώς, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι στο +35 (44-79) στο 30′ και τη νίκη να έρχεται με… σχεδόν 40άρα (66-104), καθώς οι Σέρβοι δεν μπορούσαν να προβληματίσουν στο ελάχιστο την ομάδα του Μπαρτζώκα.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 31-52, 43-79, 66-104

Παρτίζαν (Ζοάν Πεναρόγια): Ουάσινγκτον 28 (3), Οσετκόβσκι 2, Μαρίνκοβιτς 7 (1), Ποκουσέβσκι, Πέιν 5, Μπόνγκα 7 (1), Λάκιτς 2, Τζεκίρι 4, Φερνάντο 11 (1), Καλάθης.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 12 (4), Νιλικίνα 6 (2), Γουόρντ 5 (1), Λαρεντζάκης 2, Βεζένκοβ 25 (3), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 12, Πιτερς 12 (4), Μιλουτίνοβ 12, Χολ 12, Φουρνιέ 3 (1).