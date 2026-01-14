O σταρ του ΝΒΑ, Bίκτορ Γουεμπανιάμα, ανέδειξε την έδρα του Παναθηναϊκού ως την πιο εντυπωσιακή που έχει παίξει ποτέ.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς δεν μπόρεσαν να νικήσουν τους Θάντερ αλλά το ελληνικό ενδιαφέρουν ως προς αυτόν τον αγώνα ήταν αλλού. Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο σταρ των Σπερς και του ΝΒΑ, ρωτήθηκε για τις πιο καυτές έδρες και στο σχόλιό του ξεχώρισε το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

«Η έδρα που ξεχωρίζω είναι αυτή του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάς για εχθρικό κλίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Και άλλα γήπεδα είναι εξίσου δυνατά, αλλά η έδρα του Παναθηναϊκού είναι για μένα μακράν η πιο εντυπωσιακή», σχολίασε σχετικά.