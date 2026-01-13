Οι εξελίξεις γύρω από τον Αντρέ Λουίζ φαίνεται να ανοίγουν «παράθυρο» για τον Ολυμπιακό. Όπως μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες τα πορτογαλικά ΜΜΕ, η Μπενφίκα αρχίζει να εξετάζει άλλες λύσεις για τα άκρα της επίθεσης, λόγω των υψηλών απαιτήσεων που προβάλλει η Ρίο Άβε.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ παραμένει ο Νο1 στόχος των «ερυθρόλευκων» για την ενίσχυση στα «φτερά», κάτι που έχει τονιστεί επανειλημμένα στα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών. Την ίδια στιγμή, η υπόθεση με την Μπενφίκα δείχνει να δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο.

Στην Πορτογαλία αναφέρεται πως η Ρίο Άβε ζητά πλέον 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Μπενφίκα φέρεται να έχει φτάσει έως τα 15. Το διαπραγματευτικό «πόκερ» της ομάδας συνεχίζεται, ωστόσο οι «αετοί» δεν δείχνουν διατεθειμένοι να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε αυτό το σκηνικό, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει την τελική στάση της Μπενφίκα. Όσο ο Αντρέ Λουίζ παραμένει στη Ρίο Άβε, τόσο αυξάνονται -έστω και σταδιακά- οι πιθανότητες για τους Πειραιώτες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 23χρονος εξτρέμ, που μετρά επτά γκολ και πέντε ασίστ σε 18 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, αναμένεται να επιστρέψει σήμερα (13/1) στις προπονήσεις της Ρίο Άβε, ξεκινώντας προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου (17/1) απέναντι στην… Μπενφίκα.