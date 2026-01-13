Οι ομάδες της Serie A συνηθίζουν να αξιοποιούν κυρίως τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για κινήσεις ανάγκης ή για την εκμετάλλευση ευκαιριών, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και δεν τους βγαίνει πάντα: την τελευταία δεκαετία, αρκετοί ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν με υψηλά ποσά δεν κατάφεραν να δικαιώσουν τις προσδοκίες. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους επιθετικούς του ιταλικού πρωταθλήματος με συμβόλαιο που λήγει, αλλά και ένας πρώην αμυντικός που ανακοίνωσε πρόωρα την απόσυρσή του μόλις πριν από δύο μήνες. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν εκείνο του Σαντιάγο Χιμένες στη Μίλαν την περασμένη χρονιά. Ακολουθούν οι δέκα ακριβότερες μεταγραφές των τελευταίων δέκα χειμερινών περιόδων.

2016 | Μαντραγκόρα | Γιουβέντους

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τη μετακίνηση του Ρολάντο Μαντραγκόρα από την Τζένοα στη Γιουβέντους. Τον Ιανουάριο του 2016, οι «μπιανκονέρι» επένδυσαν 9 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με τα μπόνους) για να αποκτήσουν τον μέσο, έπειτα από ένα εξαιρετικό πρώτο μισό της σεζόν ως δανεικός στην Πεσκάρα της Serie B. Στο Τορίνο, ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ να αφήσει το στίγμα του, καταγράφοντας μόλις μία συμμετοχή με τη φανέλα της Γιούβε.

2017 | Καλντάρα | Γιουβέντους

Ένα από τα μεγαλύτερα «απωθημένα» της πρόσφατης ιστορίας είναι αναμφίβολα ο Ματία Καλντάρα, ο οποίος τον περασμένο Νοέμβριο ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, βάζοντας τέλος στον μακροχρόνιο… Γολγοθά των τραυματισμών. Κι όμως, τη σεζόν 2016-17 θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη θέση του με τη φανέλα της Αταλάντα, με τη Γιουβέντους να δαπανά στα μέσα της χρονιάς 21 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με μπόνους) για την απόκτησή του, αφήνοντάς τον δανεικό στους «Νερατζούρι» για ακόμη 18 μήνες. Ο Καλντάρα δεν αγωνίστηκε ποτέ σε επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της Γιούβε.

2018 | Λιρόλα | Σασουόλο

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος του 2018 χαρακτηρίστηκε από έντονη διάθεση για οικονομία στη Serie A, με τη μεγαλύτερη κίνηση να είναι η εξαγορά του Λιρόλα από τη Σασουόλο την τελευταία ημέρα των μεταγραφών. Η Γιουβέντους εισέπραξε 7 εκατομμύρια ευρώ από την οριστική πώληση του Ισπανού μπακ, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται στη Μαρσέιγ του Ντε Τζέρμπι.

2019 | Πακετά | Μίλαν

Τον Ιανουάριο του 2019, ο Λούκας Πακετά έφτασε στο Μιλάνο με τη βαριά ταμπέλα του «νέου Κακά», όμως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιούργησε η επένδυση των 38,4 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του από τη Φλαμένγκο. Ο Βραζιλιάνος εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά φιάσκα της σύγχρονης ιστορίας της Μίλαν, η οποία τον παραχώρησε στη Λιόν λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα.

2020 | Κουλουσέφσκι | Γιουβέντους

Η Γιουβέντους πρωταγωνίστησε ξανά τον Ιανουάριο του 2020, αποκτώντας τον Ντέγιαν Κουλουσέφσκι από την Αταλάντα έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους. Μια συμφωνία παρόμοια με εκείνη του Καλντάρα, με τον Σουηδό να παραμένει δανεικός στην Πάρμα έως το τέλος της σεζόν.

2021 | Ροβέλα | Γιουβέντους

Ο Νικολό Ροβέλα έγινε το 2021 ο ακριβότερος Ιταλός παίκτης στην ιστορία της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με τη Γιουβέντους να δαπανά 26 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Τζένοα. Την επόμενη σεζόν κατέγραψε μόλις τρεις συμμετοχές με τους «μπιανκονέρι», πριν εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος της Λάτσιο τα επόμενα χρόνια.

2022 | Βλάχοβιτς | Γιουβέντους

Το 2022 ολοκληρώθηκε μία από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου: η μετακίνηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς από τη Φιορεντίνα στη Γιουβέντους έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους. Ο Σέρβος επιθετικός έγινε και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Serie A, ωστόσο το μέλλον του παραμένει αβέβαιο, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιούνιο.

2023 | Μπάρακ | Φιορεντίνα

Οι φίλοι της Ελλάς Βερόνα δεν έχουν ξεχάσει το επιθετικό τρίο Μπάρακ–Καπράρι–Σιμεόνε, που οδήγησε την ομάδα μια ανάσα από την Ευρώπη υπό την καθοδήγηση του Τούντορ. Ο Τσέχος μέσος καθιερώθηκε με τη φανέλα των «Τζαλομπλού», πείθοντας τη Φιορεντίνα να τον αποκτήσει οριστικά στις 31 Ιανουαρίου 2023 έναντι 7,86 εκατομμυρίων ευρώ.

2024 | Σιρίλ Νγκονζέ | Νάπολι

Ένα ακόμη ταλέντο που ξεχώρισε στη Βερόνα ήταν ο Σιρίλ Νγκονζέ. Η Νάπολι κινήθηκε γρήγορα και τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2024 για 20 εκατομμύρια ευρώ, μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο μισό της σεζόν με τον σύλλογο του Βένετο.

2025 | Χιμένες | Μίλαν

Ο απολογισμός του Σαντιάγο Χιμένες στη Μίλαν, έναν χρόνο μετά την άφιξή του, μόνο θετικός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Οι «ροσονέρι» δαπάνησαν 30 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από τη Φέγενορντ τον περασμένο Ιανουάριο, ποσό που δεν έχει ακόμη δικαιολογηθεί εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Μεξικανός επιθετικός αναρρώνει εδώ και εβδομάδες από τραυματισμό στον αστράγαλο και ο Αλέγκρι δεν γνωρίζει ακόμη πότε θα μπορέσει να τον υπολογίζει. Το μέλλον του θα κριθεί στο τέλος της σεζόν.