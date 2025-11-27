Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ καθώς λίγα λεπτά πριν το παιχνίδι με τη Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League ο Δημήτρης Πέλκας ένιωσε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής.

Οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται τους Νορβηγούς με στόχο τη νίκη που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση και θα πρέπει να την πάρουν όχι μόνο χωρίς τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Μαντί Καμαρά αλλά και χωρίς τον Πέλκα.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις και αποφασίστηκε ότι είναι καλύτερα να μείνει εκτός και να μην αγωνιστεί καθόλου για να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του και αναγκαστεί να λείψει για μεγαλύτερο διάστημα.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τον αγώνα με τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα και μετά δύο συνεχόμενα ντέρμπι με τον Άρη για κύπελλο και πρωτάθλημα και ο Λουτσέσκου δεν ήθελε να ρισκάρει το παραμικρό με τον Πέλκα.