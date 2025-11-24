Ένας 30χρονος βοηθός διαιτητή δέχθηκε επίθεση την Κυριακή, αμέσως μετά τη λήξη ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα στη Σουρωτή, στον δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ ο νεαρός κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα τον πλησίασαν και ο ένας τον γρονθοκόπησε.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικές έρευνες από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης οδήγησαν στην ταυτοποίηση ενός εκ των δύο δραστών.