Ο τραυματισμός του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στην προπόνηση της Πέμπτης (20/11) αναμένεται να τον αφήσει εκτός δράσης για 4 εβδομάδες και ο Ολυμπιακός θα ζητήσει άμεσα από την UEFA άδεια για να προχωρήσει σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα.

Ο τραυματισμός του Έλληνα τερματοφύλακας είναι μυϊκός στη γάμπα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ των «ερυθρόλευκων» θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. Έτσι, όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει αλλαγή στη λίστα των παικτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα ζητήσει άμεσα από την UEFA να υπάρξει αντικατάσταση του Πασχαλάκη στη λίστα και λογικά το αίτημά του θα γίνει αποδεκτό, οπότε τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Νικόλας Μπότης. Οι Πειραιώτες είχαν δηλώσει τους Τζολάκη, Πασχαλάκη και Κουράκλη, ο τραυματισμός του δεύτερου όμως αναμένεται να φέρει αλλαγή στη λίστα.