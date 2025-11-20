Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης τραυματίστηκε στην προπόνηση της Πέμπτης (20/11) και στον Ολυμπιακό περιμένουν να μάθουν πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης για να δουν αν θα προχωρήσουν ή όχι σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προετοιμάζονται για την επανέναρξη του πρωταθλήματος έχοντας μπροστά τους το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και αμέσως μετά αυτό με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν θα είναι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Βασικά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Πασχαλάκης θα απουσιάσει για μεγαλύτερο διάστημα από τη δράση μετά τον τραυματισμό του στην προπόνηση, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να περιμένουν την τελική διάγνωση ώστε να δουν αν θα προχωρήσουν σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα.

Πλην του Πασχαλάκη και του Τζολάκη, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δηλώσει και τον νεαρό Κουράκλη και αν αποφασιστεί να υπάρξει αλλαγή στη λίστα για τους ευρωπαϊκές αγώνες τη θέση του Πασχαλάκη θα πάρει ο Νικόλας Μπότης.