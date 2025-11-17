Προξενιό στη δασκάλα του έκανε ο μικρός Δημοσθένης, από τις κερκίδες του γηπέδου στον αγώνα του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό στην Πάτρα.

Ο Δημοσθένης γνωρίζοντας ότι ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, έφτιαξε ένα πλακάτ μαζί με τον φίλο του Κωνσταντίνο, στο οποίο έγραψαν «ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου».

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ, πήρε την πρωτοβουλία από μόνος του αφού, όπως είπε, πρώτα «ενημέρωσε την κυρία».

Σημειώνεται πως ο Δημοσθένης έχει καταγωγή από την Κεφαλονιά και έφτασε στην Πάτρα με την οικογένειά του για να δει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα.