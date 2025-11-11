Το πάτημα του Μανώλη Σιώπη στον Γιάννη Κωνσταντέλια, στο πρόσφατο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, προκάλεσε πολλές συζητήσεις, με τους δύο παίκτες να το αφήνουν πίσω τους μέσω μιας ομαδικής βιντεοκλήσης.

Ήταν μια φάση που προκάλεσε πολλά σχόλια αρχικά στα social media και στη συνέχεια και σε μέρος του Τύπου, με τους δύο παίκτες όμως να μην έχουν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους και να το δείχνουν μέσω μιας βιντεοκλήσης.

Συγκεκριμένα, ο Σιώπης ανέβασε στα social media μια φωτογραφία από τη βιντεοκλήση, στην οποία συμμετείχαν και οι Λάζαρος Ρότα και Χρήστος Ζαφείρης, συμπαίκτες στην Εθνική ομάδα, συνοδεύοντάς τη με μία καρδιά.