Η Κλαμπ Μπριζ μπορούσε να πάρει μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα για την 4η αγωνιστική του Champions League αλλά τελικά προέκυψε ισοπαλία 3-3 με αυτογκόλ του Χρήστου Τζόλη, την ίδια ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι συνέτριβε με 4-1 τη Ντόρτμουντ.

Το πιο χορταστικό παιχνίδι της βραδιάς έγινε στο Βέλγιο, όπου η Κλαμπ Μπριζ με γκολ του Τρεσόλντι στο 6′ άνοιξε το σκορ κόντρα στους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι πάντως απάντησαν άμεσα κάνοντας το 1-1 στο 8′ με τον Τόρες. Στο 17′ από ασίστ του Τζόλη ο Φορμπς έβαλε ξανά μπροστά (2-1) τους γηπεδούχους, για να έρθει η νέα ισοφάριση των Καταλανών στο 61′ με τον Γιαμάλ (2-2).

Η Κλαμπ Μπριζ δεν πτοήθηκε και αμέσως μετά, στο 64′, έκανε το 3-2 ξανά με τον Φορμς, στο 78′ όμως σε σουτ του Γιαμάλ η μπάλα βρήκε στον Τζόλη και κατέληξε στα δίχτυα για να διαμορφωθεί το τελικό 3-3.

4άρα η Σίτι, 4×4 η Ίντερ

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Μάντσεστερ Σίτι συνέτριψε με 4-1 τη Ντόρτμουντ και ανέβηκε στους 10 βαθμούς, στο -2 από την Ίντερ που πήρε την 4η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια με το 2-1 επί της Καϊράτ Αλμάτι. Η Γαλατασαράι έκανε… βόλτα στο Άμστερνταμ ταπεινώνοντας με 3-0 τον Άγιαξ, η Λεβερκούζεν επικράτησε της Μπενφίκα με 1-0 εκτός έδρας, η Μαρσέιγ νίκησε με το ίδιο σκορ τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ ενώ η Νιούκαστλ καθάρισε με 2-0 εντός έδρας την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (5/11)

Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0

Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1

Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3

Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι 2-1

Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 4-1

Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-1

Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0