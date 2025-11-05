Την πρώτη νίκη της ιστορίας της στο Champions League πανηγυρίζει η Πάφος με το 1-0 επί της Βιγιαρεάλ για την 4η αγωνιστική της League Phase, ενώ στο άλλο παιχνίδι που έγινε την ίδια ώρα η Τσέλσι έμεινε στο 2-2 με την Καραμπάγκ εκτός έδρας.

Η παρουσία της και μόνο στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν ούτως ή άλλως ιστορικό επίτευγμα για την κυπριακή ομάδα, η οποία όμως δεν ήθελε να μείνει εκεί αλλά να κάνει και το επόμενο βήμα. Να κάνει έστω μία νίκη. Και την έκανε.

Υποδεχόμενη τη Βιγιαρεάλ, η Πάφος, όπως αναμενόταν, πέρασε κάποιες δύσκολες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, με το ξεκίνημα του δεύτερου όμως κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 47′ ο Λούκασεν με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, σκορ που έμεινε ως το τέλος παρά την πίεση των Ισπανών.

Έτσι, η Πάφος ανέβηκε στους 5 βαθμούς και συνεχίζει να ονειρεύεται ενώ η Βιγιαρεάλ έχει μόλις έναν μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές.

Μεγάλη γκέλα η Τσέλσι

Την ίδια ώρα που οι Κύπριοι νικούσαν τους Ισπανούς, η Τσέλσι έμενε στο 2-2 με την Καραμπάγκ εκτός έδρας. Οι Άγγλοι άνοιξαν το σκορ στο Αζερμπαϊτζάν με το συρτό σουτ του Εστεβάο στο 16′, στο 29′ όμως ο Αντράντε με προβολή από κοντά έκανε το 1-1 και στο 39′ ο Γιάνκοβιτς με πέναλτι, μετά το χέρι του Χάτο, έγραψε το 2-1 για την Καραμπάγκ.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 53′, ο Γκαρνάτσο με διαγώνιο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-2, με την Τσέλσι να πιέζει στη συνέχεια για τη νίκη αλλά να μην τα καταφέρνει.