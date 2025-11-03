Μετά την ήττα σοκ στον Βόλο (1-0) το Σάββατο, ο Παναθηναϊκός ψάχνει μία αντίδραση στη Σουηδία την Πέμπτη (19:45) για την τέταρτη αγωνιστική του Europa League, ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Γι’ αυτό το ματς θα παραμείνουν εκτός μάχης οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Σάντσες, ωστόσο πιθανότητες να μπουν στην αποστολή έχουν οι Μπακασέτας και Πελίστρι. Αν αμφότεροι προπονηθούν σε φουλ ρυθμούς μέχρι αύριο, τότε μπορεί να πάρουν χρόνο στη Σουηδία και την Κυριακή να πάρουν ρόλο βασικού.

Οι «πράσινοι» θα αναζητήσουν το δεύτερο τρίποντό τους στη League Phase μετά τις ήττες από Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ, που θα τους βάλει για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης.