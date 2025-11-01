Ο Ράφα Μπενίτεθ με χαρακτηριστικές χειρονομίες απολογήθηκε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού για την ήττα από τον Βόλο, με τις αποδοκιμασίες να είναι έντονες για τους παίκτες.

Οι «πράσινοι» ήθελαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και τρίτη με τον Ισπανό προπονητή στον πάγκο τους και η αλήθεια είναι πως θα μπορούσαν να την πάρουν καθώς ήταν καλύτεροι από τους αντιπάλους τους.

Από τη στιγμή που δεν αξιοποίησαν καμία από τις ευκαιρίες τους, όμως, «τιμωρήθηκαν» με την ήττα, η οποία εκνεύρισε τους οπαδούς τους που βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και ξέσπασαν σε έντονες αποδοκιμασίες μετά τη λήξη.

Γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο, φυσικά, από τον Μπενίτεθ, ο οποίος με χαρακτηριστικές κινήσεις προς το πέταλο που βρίσκονταν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν σαν να ζήτησε «συγγνώμη» για αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο μειώνει κι άλλο τις ελπίδες για κατάκτηση του πρωταθλήματος, όσο νωρίς κι αν είναι ακόμη.