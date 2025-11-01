Ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρίες και θα μπορούσε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Βόλο, τελικά όμως γνώρισε την πρώτη του ήττα με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο μετά το γκολ του Λάμπρου (1-0) και η διαφορά που τον χωρίζει από την κορυφή μπορεί να αυξηθεί κι άλλο.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι «πράσινοι» πατούσαν καλύτερα, είχαν την κατοχή της μπάλας και στο 8′ είχαν και μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ με το πλασέ του Τετέ που έφυγε ελάχιστα άουτ. Λίγα λεπτά μετά, στο 15′, ο ίδιος παίκτης προσπάθησε ξανά αλλά ο Σιαμπάνης μπλόκαρε, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να έχει τον έλεγχο στο πρώτο 20λεπτο.

Αυτοί που κατάφεραν να σκοράρουν, όμως, ήταν οι γηπεδούχοι… Στο 23′ ο Λάμπρου με ωραία κεφαλιά μετά τη σέντρα από δεξιά βρήκε δίχτυα για το 1-0, με τους φιλοξενούμενους να ανασυντάσσονται και να έχουν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 33′, όταν ο Σφιντέρσκι έκανε το γύρισμα μετά την εκτέλεση κόρνερ και ο Τουμπά, ο οποίος ήταν φάτσα με το τέρμα, έστειλε εξ επαφής τη μπάλα άουτ.

Στο 37′ το «τριφύλλι» είχε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία με το γύρισμα του Τζούριτσιτς για τον Τετέ που δεν έκανε καλό τελείωμα και έστειλε άουτ τη μπάλα, για να ολοκληρωθεί, έτσι, το πρώτο ημίχρονο με τους Θεσσαλούς να προηγούνται με 1-0.

Με την έναρξη του δεύτερου, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν και πάλι στην ισοφάριση αλλά ο Σφιντέρσκι, στο 48′, δεν κατάφερε να νικήσει τον Σιαμπάνη ενώ είχε φύγει στην πλάτη της άμυνας, για να χαθεί ακόμη μία ευκαιρία. Στο 60′ ήταν η σειρά του Ίνγκασον να πλησιάσει στο γκολ, με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ, αλλά δεν τα κατάφερε ούτε αυτός, με τους «πράσινους» να πιέζουν για την ισοφάριση.

Αυτή θα μπορούσε να έρθει στο 62′ με το πλασέ του Τσέριν από πολύ καλή θέση εντός περιοχής, μετά το γύρισμα του Σφιντέρσκι, αλλά η μπάλα βρήκε στον Φορτούνα και απομακρύνθηκε, για να αρχίσει τις αλλαγές ο Μπενίτεθ στα επόμενα λεπτά. Αυτό που δεν άλλαζε, όμως, ήταν το σκορ…

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε, επομένως, την πρώτη του ήττα με τον Μπενίτεθ στον πάγκο και οι ελπίδες του για κατάκτηση του πρωταθλήματος, όσο νωρίς κι αν είναι ακόμη, μειώνονται κι άλλο.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (87′ Τασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μύγας (61′ Όσκαρ Πίντσι), Λάμπρου, Τζόκα (70′ Μπουζούκης), Χουάνπι (87′ Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς (87′ Μακνί).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (76′ Γεντβάι), Τουμπά, Ίνγκασον (76′ Πάλμερ Μπράουν), Kυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (76′ Σιώπης), Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί (65′ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (85′ Γερεμέγεφ).