Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για να δει από κοντά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Βόλο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League βρίσκεται ο Φράνκο Μπαλντίνι.

Ο Ιταλός πολύπειρος παράγοντας έχει πιάσει εδώ και λίγο καιρό δουλειά στους «πράσινους» ως σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου και αποφάσισε να ταξιδέψει στον Βόλο για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα με την τοπική ομάδα.

Ο Μπαλντίνι, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ, θα έχει πλέον λόγο για όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα και γι’ αυτό ήθελε να βρίσκεται στο γήπεδο για να δει από κοντά το παιχνίδι.

Με αυτόν τον τρόπο, βλέποντας από κοντά τους αγώνες, θα μπορέσει να σχηματίσει πιο ολοκληρωμένη άποψη για το ρόστερ ενόψει και της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, τον Ιανουάριο.