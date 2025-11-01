Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 1-0 από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και χάνει κι άλλο έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος, με τον Ράφα Μπενίτεθ να τονίζει πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη και να υπενθυμίζει πως θα χρειαστεί χρόνος για να βελτιώσει τα πράγματα.

Οι «πράσινοι» είχαν ευκαιρίες για να νικήσουν αλλά δεν αξιοποίησαν καμία και τελικά γνώρισαν την πρώτη τους ήττα με τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος μίλησε στην Cosmote TV αμέσως μετά τη λήξη και είπε τα εξής.

Για το τι έφταιξε και ήρθε η ήττα: «Είχαμε κατοχή, πιέζαμε, φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες. Μόνο μια φάση έκανε ουσιαστικά ο Βόλος και δεν ήταν καν μεγάλη. Είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και πρέπει να μάθουμε από αυτό για να συνεχίσουμε στο μέλλον».

Για την αδυναμία της ομάδας στο αμυντικό τρανζίσιον: «Σήμερα ο αντίπαλος έβγαλε 1-2 παραπάνω αντεπιθέσεις, αν και είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις 100% σε όλες τις φάσεις. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, ελπίζουμε ότι με τον καιρό τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα. Σήμερα αξίζαμε να νικήσουμε, δεν τα καταφέραμε και τώρα κοιτάμε μπροστά».