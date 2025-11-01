Η 9η αγωνιστική της Super League ανοίγει με τρία ενδιαφέροντα παιχνίδια πριν από την ευρωπαϊκή εβδομάδα που έρχεται.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στον Βόλο με στόχο τη συνέχιση του θετικού σερί υπό τον Μπενίτεθ, ο Ατρόμητος ψάχνει το πρώτο του εντός έδρας τρίποντο απέναντι στη μαχητική Κηφισιά, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης» με στόχο να παραμείνει αήττητος εντός έδρας πριν τη μεγάλη ευρωπαϊκή του μάχη με την PSV.



ΒΟΛΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

18:00 – COSMOTE SPORT 2 HD

Ο Βόλος έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα αυτήν την περίοδο, καθώς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και από τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο, αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό, σε διάστημα μίας εβδομάδας. Η ομάδα της Μαγνησίας είναι ψηλά στη βαθμολογία, αλλά απέναντι στους «μεγάλους» δυσκολεύεται πολύ και έχει χάσει όλα τα ματς (0-8 τα γκολ στα δύο πρόσφατα με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό). Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος μέσος Μαρτίνες, από πρόβλημα προέρχεται και ο χαφ Τσοκάνης.

Το ξεκίνημα του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού είναι επιτυχημένο με τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης στο πρωτάθλημα και επί του Ατρόμητου στο Κύπελλο, εκτός έδρας και με ανατροπή. Ο έμπειρος Ισπανός προπονητής προσπαθεί να αλλάξει πράγματα, κυρίως αγωνιστικά και σε θέματα νοοτροπίας και είναι αναγκαίο ένα σερί για να ανέβει κι άλλο στη βαθμολογία. Εκτός έδρας έχει μόλις μία νίκη, από προβλήματα προέρχονται ο μέσος Σάντσες, οι μεσοεπιθετικοί Μπακασέτας, Πελίστρι και ο φορ Ντέσερς.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

19:30 – Novasports Prime

Ο Ατρόμητος πέτυχε μεγάλη νίκη στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ, αλλά μεσοβδόμαδα δεν τα κατάφερε στο Κύπελλο απέναντι στον Παναθηναϊκό, παρουσιάζοντας ξανά ένα μεγάλο πρόβλημα στο γήπεδο του: Δεν έχει κερδίσει και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε όλα τα παιχνίδια προηγήθηκε. Αυτήν την αδυναμία θέλει να «θεραπεύσει» ο Βόκολος και να πάρει η ομάδα του το πρώτο εντός έδρας τρίποντο. Από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Κίνι, Ούρονεν, Μανσούρ, ο μέσος Παλμεζάνο και οι επιθετικοί Τσιλούλης, Τζοβάρας.

Η Κηφισιά έμεινε στην ισοπαλία με τον Παναιτωλικό, δεν έχει νίκη στα τρία τελευταία παιχνίδια, αλλά δύσκολα χάνει κιόλας. Κι εκτός έδρας έχει μόλις μία ήττα. Είναι ομάδα που συνεχώς αποδεικνύει ότι βρίσκει ντο γκολ, αλλά το ίδιο εύκολα το δέχεται, ωστόσο παίζει σε όλα τα ματς ελεύθερα και είναι επικίνδυνη απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Μεσοβδόμαδα κέρδισε την Καλλιθέα στο Κύπελλο με τον Λέτο να κάνει πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Εκτός είναι ο τιμωρημένος μεσοεπιθετικός Αντονίσε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ

20:00 – COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Ολυμπιακός πέτυχε πολύ σημαντική νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ μεσοβδόμαδα, με μία διαφορετική ενδεκάδα διέλυσε τον Βόλο στο Κύπελλο (5-0). Έχει το απόλυτο στο Καραϊσκάκη και μία επίθεση «φωτιά», καθώς μετά τον Ελ Κααμπί σκοράρουν και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ που επέστρεψε από τραυματισμό. Θέλει νέο τρίποντο απέναντι στον Άρη, πριν τον πολύ σημαντικό αγώνα στο Τσάμπιονς Λιγκ με την Αϊντχόφεν στο τέταρτο συνεχόμενο ματς στο Καραϊσκάκη. Από προβλήματα προέρχονται ο μπακ Ορτέγκα και ο εξτρέμ Μάρτινς.

Ο Άρης αν και προηγήθηκε δεν κέρδισε στην Λιβαδειά και αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία στο πρωτάθλημα, ενώ δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια. Το ματς στο Καραϊσκάκη είναι ένα κρας τεστ, καθώς είναι το πρώτο ντέρμπι εκτός έδρας, μετά την ισοπαλία στο γήπεδο του απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μεσοβδόμαδα κέρδισε το Αιγάλεω στο Κύπελλο, ενώ τα προβλήματα δεν λείπουν, αφού από τραυματισμούς προέρχονται οι γκολκίπερ Διούδης, οι αμυντικοί Μεντίλ, Φαμπιάνο, Φρίντεκ και ο μεσοεπιθετικός Ντούντου.