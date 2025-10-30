Η ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web για το 2025 μπήκε στον 4ο και τελευταίο γύρο και ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπακού παραμένει στην 1η θέση, με τον Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους να ακολουθεί.

Από την αρχή της ψηφοφορίας, από τον 1ο γύρο, ο νεαρός διεθνής χαφ των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε στην 1η θέση και εκεί παραμένει μετά και την ολοκλήρωση του 3ου γύρου.

Με τον 4ο και τελευταίο να έχει αρχίσει, ο Μουζακίτης παραμένει ο παίκτης που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, με τον Γιλντίζ της Γιουβέντους να είναι στη 2η θέση.

Στους πρώτους τρεις γύρους ψήφισαν περισσότεροι από 1,2 εκατ. φίλαθλοι ενώ υποψήφιοι, πολύ πιο χαμηλά από τον Μουζακίτη όμως, είναι και οι Χαράλαμπος Κωστούλας και Κωνσταντίνος Καρέτσας των Μπράιτον και Γκενκ αντίστοιχα.

Οι προηγούμενοι νικητές του βραβείου

2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)

2023: Τζουντ Μπέλινγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

2022: Νίκολα Ζαλέβσκι (Ρόμα)

2021: Καρίμ Αντεγέμι (Σάλτσμπουργκ)

2020: Ανσού Φάτι (Μπαρτσελόνα)

2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)

2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Ρόμα)