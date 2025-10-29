Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραδέχτηκε ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε διαχειριστεί διαφορετικά την αναμέτρηση με τη Μονακό. Η ομάδα γνώρισε την δεύτερη εντός έδρας ήττα της για τη φετινή σεζόν και την τρίτη συνολικά στην Euroleague.

Μετά την Εφές, και η Μονακό κατάφερε να φύγει νικήτρια από το ΣΕΦ. Στην γρήγορη συνέντευξη λίγα λεπτά μετά τη λήξη, ο Μπαρτζώκας τόνισε: «Πολλά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά. Όχι μόνο στα τελευταία λεπτά αλλά και σε ολόκληρο το παιχνίδι».

Και πρόσθεσε: «Όταν επιτρέπεις 92 πόντους στο γήπεδό σου, είναι πρόβλημα. Δεν παίξαμε καλή άμυνα σε κρίσιμα σημεία του αγώνα ενώ οι παίκτες δεν είχαν καλά ποσοστά στα τρίποντα».