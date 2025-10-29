Η Μονακό, έχοντας σε εκπληκτική μέρα τον Τζέιμς, απέδειξε ξανά πως έχει βρει τον τρόπο για να νικάει τον Ολυμπιακό καθώς επικράτησε με 92-87 στο ΣΕΦ για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με τις δύο ομάδες να είναι στο 4-3 πλέον.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 8-1 στο 3′, με τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν με σερί 8-0 χάρη στους Ντόρσεϊ και Γουόκαπ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε, έτσι, να πάρει το προβάδισμα και να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +4 (20-16).

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, με τους Γάλλους να παραμένουν κοντά στο σκορ και τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο, όπως δείχνει και το 38-37, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο, όμως, το ματς άρχισε να στραβώνει για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καθώς έμεινε πίσω με 54-61 στο 29′ και στη συνέχεια με 54-64, πριν αναλάβει ο Ντόρσεϊ μειώνοντας σε 60-64 στο 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός πίεσε για να ανατρέψει την κατάσταση, ο Τζέιμς όμως ήταν πάντα εκεί για τη Μονακό, η οποία προηγήθηκε με +8 (76-68) στο 35′ και με +10 (84-74) στο 37′, αντέχοντας στην αντεπίθεση των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά, φεύγοντας από το ΣΕΦ με τη νίκη με 92-87.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92