Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τη Euroleague και χειροκροτήθηκε από τους φίλους των γηπεδούχων.

Ο Σέρβος τενίστας ήταν την Τρίτη (28/10) στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ και αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς των «πράσινων», στο ΣΕΦ όμως το κλίμα είναι καλύτερο για τον ίδιο.

Ο Τζόκοβιτς χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού και έδειξε να το απολαμβάνει, εκφράζοντας μάλιστα και τα «ερυθρόλευκα» αισθήματά του μέσω των συνθημάτων που τραγούδησε.

Το παιχνίδι με τη Μονακό είναι στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να είναι στο 4-2 και τη Μονακό στο 3-3.