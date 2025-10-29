Ο θρύλος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Ο Σέρβος τενίστας ζει μόνιμα στην Αθήνα πλέον και πήγε να δει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι στο γήπεδο.

Ο Τζόκοβιτς λοιπόν βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, το γήπεδο που θα διοργανωθεί το τουρνουά του, όμως αποδοκιμάστηκε έντονα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, όταν τα μάτριξ τον έδειξαν. Ο λόγος που συνέβη αυτό δεν είναι άλλος από το γεγονός πως είναι φίλαθλος του Ερυθρού Αστέρα, που είναι αδελφοποιημένος με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και συμπαθεί και τους Πειραιώτες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζόκοβιτς μένει μόνιμα στην Αθήνα, μαζί με τη σύζυγό του Γελένα και βρήκαν σχολείο για τα παιδιά τους.