Αγωνία υπάρχει στην ΑΕΚ για τον Λούκα Γιόβιτς που αισθάνεται ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε μαγνητική την Πέμπτη (30/10) προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα.

Ο Σέρβος επιθετικός ήταν βασικός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη πριν λίγες μέρες αλλά στο παιχνίδι με την Ηλιούπολη για το κύπελλο Ελλάδας έμεινε στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου.

Ο Γιόβιτς αισθάνεται ενοχλήσεις οπότε ο Μάρκο Νίκολιτς δεν μπορεί να ποντάρει σε αυτόν μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάστασή του και αυτό θα συμβεί με τη μαγνητική στην οποία θα υποβληθεί την Πέμπτη (30/10).

Στην ΑΕΚ περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα, με την ομάδα να έχει μπροστά της τα παιχνίδια με Παναιτωλικό και ΟΦΗ για το πρωτάθλημα, όπως και αυτό με τη Σάμροκ Ρόβερς για το Europa Conference League.