Στη 17η θέση της λίστας της UEFA με τους οπαδούς που έχουν τη χειρότερη συμπεριφορά στην Ευρώπη βρίσκονται οι Έλληνες.

Η λίστα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημοσιεύτηκε στο προφίλ X Football Rankings και προκύπτει από όσα έγιναν σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεων της UEFA- σε συλλογικές και διεθνείς διοργανώσεις- από την 1η Ιουλίου 2024 έως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Ελήφθησαν υπόψη μόνο οι ομοσπονδίες που έπαιξαν τουλάχιστον 54 αγώνες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένα όριο που προκύπτει διαιρώντας τον συνολικό αριθμό αγώνων της UEFA με τον αριθμό των συμμετεχόντων ομοσπονδιών-μελών.

Η Ελλάδα είναι 34η «διαβάζοντας» την κατάταξη από τις καλύτερες στις χειρότερες και 17η αντίστροφα, ανάμεσα σε 50 χώρες, αφού οι υπόλοιπες (Λιχτενστάιν, Γιβραλτάρ, Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία και Ρωσία) δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Σε 108 αγώνες η χώρα μας συγκεντρώνει σκορ Fair Play 7.951.

Στη συμπεριφορά των θεατών, προηγούνται τα Νησιά Φερόε με 9.136 πόντους σε 62 αγώνες. Η Μολδαβία και το Καζακστάν καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Η Αγγλία είναι πρώτο από τα κορυφαία πρωταθλήματα σε αυτήν την κατηγορία, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση.

Τη χειρότερη συμπεριφορά παρουσιάζουν οι οπαδοί στην Αλβανία, που καταλαμβάνει την 50η θέση (6.774).

Να σημειωθεί ότι κάθε χώρα λαμβάνει βαθμούς από 1 έως 10 για τη συμπεριφορά των οπαδών της. Οι οπαδοί, πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον, τους παίκτες, τους διαιτητές και την ομάδα διαιτησίας. Ομοίως, δεν πρέπει να εκφοβίζουν ή να τρομάζουν την αντίπαλη ομάδα, τους διαιτητές ή άλλους οπαδούς με κανέναν τρόπο.

Η UEFA λαμβάνει υπόψη τρεις κατηγορίες: συνολικό «Fair Play», βελτίωση στη συνολική βαθμολογία fair play από τη μία σεζόν στην άλλη και συμπεριφορά θεατών.

Η Αγγλία, κέρδισε το βραβείο «Fair Play» της UEFA για τη σεζόν 2024-2025,

Στη βελτίωση της συνολικής βαθμολογίας «Fair Play» από τη μία σεζόν στην άλλη, ηγείται η Μολδαβία, η οποία έχει περάσει από 7.917 βαθμούς το 2023-24 σε 8.407, αύξηση 0,49 βαθμών.

Οι νικήτριες ομοσπονδίες σε καθεμία από τις τρεις κατηγορίες θα λάβουν από 50.000 ευρώ η καθεμία, τα οποία μπορούν να δωρίσουν στον ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό σύλλογο της επιλογής τους για ένα έργο που σχετίζεται με το «Fair Play».