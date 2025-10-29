Την τρίτη του συνεχόμενη νίκη για να μεγαλώσει το σερί του ψάχνει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται απόψε (29/10, 21:15) στο ΣΕΦ τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Στο πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα έχει τους Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ, που ξεκουράστηκαν κόντρα στη Μύκονο, ενώ ευχάριστα είναι τα νέα και με τον Κίναν Έβανς, που προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα.

Στο 4-2 οι Πειραιώτες, στο 3-3 οι Μονεγάσκοι, μετά τα πρώτα έξι ματς της διοργάνωσης.