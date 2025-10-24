Με «όπλα» την άμυνα και τον επιθετικό πλουραλισμό, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, βελτιώνοντας σε 4-2 το ρεκόρ του. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 96-71 των Βαυαρών, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην τέταρτη ήττα τους και δεύτερη διαδοχική.

Στην 4η νίκη τους στο σύνολο στη διοργάνωση φέτος και 2η διαδοχική οδήγησαν τους «ερυθρόλευκους» η πιεστική άμυνα που υποχρέωσε σε 18 λάθη τους Βαυαρούς (είχαν 17 ασίστ) και ο πλουραλισμός στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός που είχε 25 ασίστ για 10 λάθη, από το Μόναχο πάει… Μύκονο και εν συνεχεία δίνει τέσσερα διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια στη Euroleague, αρχής γενομένης κόντρα στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, την Τετάρτη (29/10).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους εκ των οποίων τους 9 πρώτους πέτυχε στην πρώτη περίοδο με 3/7 τρίποντα. Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 18 πόντους (3/5 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόντα Χολ αυτή τη φορά είχε σημαντική προσφορά με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ επιτρέποντας στον βασικό σέντερ του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ ν’ αγωνιστεί για 19:38΄ λεπτά. Ο Τάισον Ουόρντ έκανε εξαιρετική δουλειά στην άμυνα και σημείωσε 9 πόντους. Όλα αυτά στην επιστροφή στην αγωνιστική δράση στη Euroleague μετά από κάποιες εβδομάδες των Τόμας Ουόκαπ (7 πόντοι, 8 ασίστ), Εβάν Φουρνιέ (9 πόντοι με 2/6 τρίποντα και 4 ασίστ) και Σακίλ ΜακΚίσικ (5 πόντοι, 3 κλεψίματα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία αρχηγό του Κώστα Παπανικολάου, ενώ αν και ήταν στη δωδεκάδα δεν πήραν χρόνο συμμετοχής οι Σέιμπεν Λι και Κώστας Αντετοκούνμπο. Εκτός δωδεκάδας ήταν οι Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, ενώ ατομικό πρόγραμμα συνεχίζει ο Κίναν Έβανς.

Από την Μπάγερν που υποχώρησε στο 2-4, ο Αντρέας Ομπστ σημείωσε 15 πόντους (3/6 τρίποντα). Ο Όσκαρ Ντα Σίλβα τέλειωσε το παιχνίδι με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους πέτυχε ο Ισιά Μάικ.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96

Με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το ματς ο Ολυμπιακός. Ο Γκόρντον Χέρμπερτ επέλεξε στην αρχική πεντάδα τους Γιόβιτς, Ομπστ, Λούτσιτς, Μάικ και Κράτσερ. Ο συνήθης ύποπτος της Μπάγερν και «χρυσός» με την εθνική Γερμανίας στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, Αντρέας Ομπστ, παρά το μαρκάρισμα του Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος επέστρεψε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του σε αγώνα Euroleague σημείωσε και τους επτά πρώτους πόντους των Βαυαρών, για το 7-4. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε γρήγορα και προσπέρασε για πρώτη φορά με 7-8 χάρη σε πόντους των Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα πατούσαν σταθερά στο γήπεδο, έπαιξαν άμυνα, έκλεψαν μπάλες, και στο άλλο μισό του παρκέ είχαν συνδεθεί με το καλάθι. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 9 πόντους, ο Τάισον Ουόρντ ήταν πανταχού παρών και οι Πειραιώτες βρέθηκαν στο +8 (15-23) στο τέλος της 1ης περιόδου. Η Μπάγερν μέτρησε 1/8 τρίποντα, ενώ 1/4 είχε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν όμως και 9/13 δίποντα έναντι 6/11 των γηπεδούχων. Μηδέν λάθη για τον Ολυμπιακό έναντι τεσσάρων των Βαυαρών.

Ο Μπαρτζώκας ξεκίνησε τους Νιλικίνα, Φουρνιέ, Ουόρντ, Πίτερς και Χολ στο 2ο δεκάλεπτο. Ο ΜακΚίσικ θα έμπαινε στη θέση του Ουόρντ στο 12ο λεπτό, μετά από απουσία αρκετών εβδομάδων. Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος, ο Ντόντα Χολ έδωσε 6 πόντους στη ρακέτα όσο έπαιρνε ανάσες ο Μιλουτίνοφ και είχε σημαντική συνεισφορά στα ριμπάουντ, για το «ερυθρόλευκο» επιμέρους σκορ 4-15 και το +19 (19-38). Αν και η Μπάγερν σημείωσε τρία διαδοχικά τρίποντα έκτοτε με τους Ισιά Μάικ, Αντρέας Ομπστ και Βλάντιμιρ Λούτσιτς, εύστοχος έξω από τα 6.75 αποδείχτηκε και ο Φουρνιέ και οι Πειραιώτες δεν ανησύχησαν. Ο Γκέιμπριελ με 1 βολή μείωσε σε 29-43, ο Πίτερς είχε επίσης 1 εύστοχη βολή (29-44), για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Ουόκαπ (29-47 σκορ ημιχρόνου). Οι «ερυθρόλευκοι» υπερείχαν σε όλους τους στατιστικούς τομείς πλην των ριμπάουντ. Είχαν μοιράσει 13 ασίστ για 2 λάθη, ενώ οι Γερμανοί μετρούσαν 7 ασίστ γι 9 λάθη. Κυρίως, όμως ήταν η άμυνα των παικτών του Μπαρτζώκα που τους επέτρεψε να πάνε με +18 στ’ αποδυτήρια, όπως φαίνεται και από τους 29 μόλις πόντους που είχε σημειώσει η Μπάγερν.

Με τον Ουόρντ στη θέση του ΜακΚίσικ (σημείωσε τρίποντο για το 29-50 με την έναρξη) και τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μπήκε στην 3η περίοδο η ομάδα του Πειραιά που χωρίς να πατήσει γκάζι διατηρούσε σταθερά διψήφια διαφορά. Ο Ουόκαπ έφτασε τις 7 ασίστ, ο Βεζένκοφ μετρώντας μόνο 9 πόντους έκανε το 46-66, ενώ ο Ντόρσεϊ διαμόρφωσε το 50-68 φτάνοντας τους 13 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Νιλικίνα, Φουρνιέ, Πίτερς και Χολ πέρασαν στο παρκέ και στο 30ο λεπτό, 52-69, ο Ολυμπιακός μετρούσε 18 ασίστ για 6 λάθη. Από την Μπάγερν, 15 πόντους μετρούσε ο Ομπστ και 10 ο Μάικ.

Στην 4η περίοδο, η Μπάγερν κατάφερε να πλησιάσει μέχρι τους -12 (67-79), για να ευστοχήσει σε τρία τρίποντα ο Σάσα Βεζένκοφ και να διαμορφώσει το +23 (67-90). Και με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί σε δύο διαδοχικά τρίποντα, ο αγώνας ολοκληρώθηκε με σκορ 71-96.

Διαιτητές: Ντιφαλά (Γαλλία), Πέρεθ (Iσπανία), Μπισουέλ (Γαλλία)

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Γκόρντον Χέρμπερτ): Ντα Σίλβα 12, Ρατάν-Μέις 6 (1), Γκίφεϊ 8 (2), Κράτσερ, Τζέσαπ 3 (1), Λούτσιτς 7 (1), Ομπστ 15 (3), Γιόβιτς 5 (1), Χόλατς, Μάικ 10 (2), Γκέιμπριελ 5, Μπάλντγουιν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Νιλικίνα 4 (1), Ουόρντ 9 (1), Βεζένκοφ 18 (3), Ντόρσεϊ 19 (3), Πίτερς 8 (1), Μιλουτίνοφ 6, Χολ 11, ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 9 (2)