Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δήλωσε πλήρως ικανοποιημένος με το τρίποντο του ΠΑΟΚ στην απαιτητική έδρα της Λιλ (4-3), όμως τόνισε ότι η προσοχή της ομάδας στρέφεται πλέον στις δύσκολες υποχρεώσεις που ακολουθούν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρουμάνου τεχνικού:

«Τι να πω γι’ αυτό το ματς, ένα παιχνίδι με έναν σπουδαίο αντίπαλο που παίζει σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο, τους εκπλήξαμε στο πρώτο μέρος με τα τρία γκολ, στο δεύτερο μέρος ήταν ένα… τρελό ματς που θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα γκολ, δεχτήκαμε πολλά από στατικές φάσεις αλλά σίγουρα όταν μετά την Κυριακή κερδίζεις και μέσα στη Γαλλία είναι ένα σημείο πολύ καλό για εμάς, από αύριο όμως το μυαλό μας θα πρέπει να είναι ήδη στον Βόλο».