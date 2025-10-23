Μόνο μία ελληνική ομάδα χαμογέλασε στην 3η αγωνιστική του Europa League. Ο Παναθηναϊκός, αν και πήρε προβάδισμα απέναντι στη Φέγενορντ, δεν κατάφερε να το διατηρήσει και γνώρισε την ήττα με ανατροπή επί ολλανδικού εδάφους. Έτσι, δεν μπόρεσε να πετύχει δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην Ευρώπη, μένοντας στους τρεις βαθμούς και στην 22η θέση της κατάταξης.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ σημείωσε εντυπωσιακή και γεμάτη ένταση νίκη στη Γαλλία, επικρατώντας της Λιλ με 4-3 σε ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κατέκτησε την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη για τη φετινή σεζόν, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 20ή θέση της League Phase.

Δείτε τη βαθμολογία του Europa League

1. Μίντιλαντ 3 (8-2) 9

2. Μπράγκα 3 (5-0) 9

3. Λιόν 3 (5-0) 9

4. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (7-3) 7

5. Πλζεν 3 (6-2) 7

6. Φράιμπουργκ 3 (5-2) 7

7. Φερεντσβάρος 3 (5-3) 7

8. Μπραν 3 (5-2) 6

9. Θέλτα 3 (6-4) 6

10. Άστον Βίλα 3 (4-2) 6

11. Λιλ 3 (6-5)

12. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3 (4-3)

13. Γιουνγκ Μπόις 3 (4-3) 6

14. Φενέρμπαχτσε 3 (4-4) 6

15. Πόρτο 3 (3-3) 6

16. Μπέτις 3 (4-2) 5

17. Νότιγχαμ 3 (6-5)

18. Μπολόνια 3 (3-3) 4

19. Γκενκ 3 (1-1) 4

20. ΠΑΟΚ 3 (5-6) 4

21. Σέλτικ 3 (3-4)

22. Παναθηναϊκός 3 (6-6) 3

23. Ρόμα 3 (3-4) 3

24. Βασιλεία 3 (3-4) 3

25. Φέγενορντ 3 (3-4) 3

26. Λουντογκόρετς 3 (4-6) 3

27. Στουρμ Γκρατς 3 (3-5) 3

28. Στεάουα 3 (2-4) 3

29. Στουτγκάρδη 3 (2-4) 3

30. Ερυθρός Αστέρας 3 (2-6) 1

31. Μάλμε 3 (2-6) 1

32. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3 (1-6) 0

33. Νις 3 (3-6) 0

34. Ζάλτσμπουργκ 3 (2-6)

35. Ουτρέχτη 3 (0-4) 0

36. Ρέιντζερς 3 (1-6) 0

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στο Europa League (06/11)

Ζάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ Ίγκλς

Βασιλεία – FCSB

Μίντιλαντ – Σέλτικ

Ουτρέχτη – Πόρτο

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα Βίγο

Μάλμε – Παναθηναϊκός

Νις – Φράιμπουργκ

Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ

Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπολόνια – Μπράν

Πλζεν – Φενέρμπαχτσε

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις

Σπόρτινγκ Μπράγκα – Γκενκ

