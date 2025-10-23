Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο και είδε τη Λιλ να κάνει τα πάντα στο δεύτερο για να αποφύγει την ήττα, τελικά όμως κατάφερε να τη νικήσει με 4-3 για την 3η αγωνιστική του Europa League και… φορτσάρει για πρόκριση.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν στο παιχνίδι έχοντας ευκαιρία στο 5ο λεπτό με το δυνατό σουτ του Κωνσταντέλια εντός περιοχής, μετά την κάθετη του Ζίβκοβιτς, αλλά ο Οζέρ κατάφερε να αποκρούσει. Λίγα λεπτά μετά, στο 9′, οι Γάλλοι απάντησαν με την ευκαιρία του Πάρντο στον οποίο είπε «όχι» με εντυπωσιακή επέμβαση ο Τσιφτσής, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει αναγκαστική αλλαγή στο 16′: Έξω ο Καμαρά, μέσα ο Μπιάνκο.

Αμέσως μετά, στο 18′, ο Μεϊτέ με ωραίο πλασέ εκτός περιοχής έκανε το 0-1 και ο «δικέφαλος του βορρά» πήρε τα πάνω του και δεν άργησε να πετύχει και δεύτερο γκολ: Βαθιά μπαλιά του Μιχαηλίδη στο 23′, ο Ζίβκοβιτς έφυγε στην πλάτη της άμυνας και νίκησε τον Οζέρ στο τετ α τετ για το 0-2.

Το παιχνίδι πήγαινε ακριβώς όπως ήθελε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε τον έλεγχο ακόμη κι όταν η μπάλα ήταν στα πόδια των γηπεδούχων καθώς δεν τους επέτρεπε να τον απειλήσουν και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου… μίλησε ο Κωνσταντέλιας. Ο νεαρός διεθνής άσος πήρε τη μπάλα μετά το τακουνάκι του Τσάλοφ και με ωραία κίνηση και τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-3!

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Μπρούνο Ζενεσιό έκανε δύο αλλαγές για τη Λιλ, η οποία μπήκε δυνατά με στόχο να μειώσει όσο το δυνατόν πιο νωρίς και το έκανε. Όχι στο 52′, όταν ο Ραγκουμπέρ αστόχησε σουτάροντας αμαρκάριστος από την καρδιά της περιοχής, αλλά στο 57′ με την κεφαλιά του Αντρέ μετά την εκτέλεση κόρνερ (1-3).

Ο Ζενεσιό συνέχισε τις αλλαγές και οι γηπεδούχοι συνέχισαν τις επιθέσεις, απειλώντας στο 60′ με το μακρινό σουτ του Ιγκαμάν που απέκρουσε ο Τσιφτσής. Η ομάδα του Λουτσέσκου δυσκολευόταν, πλέον, να κρατήσει τη μπάλα και οι Γάλλοι πίεζαν για να μειώσουν κι άλλο, έχοντας ευκαιρία στο 65′ με την κεφαλιά του Ζιρού που απέκρουσε ο Τσιφτσής.

Η Λιλ ήταν συνεχώς μπροστά πιέζοντας για να πλησιάσει κι άλλο και το κατάφερε στο 68′, όταν ο Ιγκαμανέ με κεφαλιά έπειτα από νέα εκτέλεση κόρνερ έκανε το 2-3. Το παιχνίδι ήταν πλέον ντέρμπι, με τους «ασπρόμαυρους» να κερδίζουν πέναλτι στο 70′ για ανατροπή του Κωνσταντέλια από τον Αντρέ αλλά η εκτέλεση του Ζίβκοβιτς δεν ήταν καλή και ο Οζέρ απέκρουσε.

Ο Σέρβος, όμως, εξιλεώθηκε αμέσως μετά, στο 74′, καθώς με πλασέ μετά το γύρισμα του Ντεσπόντοφ από αριστερά έγραψε το 2-4. Όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι… τελείωσε εκεί, στο 78′ όμως ο Ιγκαμανέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και νίκησε τον Τσιφτσή μειώνοντας σε 3-4 και μετατρέποντας σε… θρίλερ το τελευταίο 10λεπτο.

Στο 85′ οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση μετά την ασυνεννοησία των Κεντζιόρα και Κένι αλλά ο Τσιφτσής έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Μπεμπά ενώ στο 94′ ο Κεντζιόρα παραλίγο να έβαζε αυτογκόλ με κεφαλιά προς τα πίσω αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι! Ο Κεντζιόρα, τελικά, αποβλήθηκε στο 98′ με 2η κίτρινη κάρτα, το σημαντικό όμως είναι ότι ο ΠΑΟΚ άντεξε και πήρε πολύ μεγάλη νίκη!

Λιλ (Μπρούνο Ζενεσιό): Οζέρ, Σάντος (46′ Μενιέ), Μαντί, Ενγκόι (46′ Μπεμπά), Βερντόνκ, Αντρέ, Ραγκουμπέρ (61′ Ζιρού), Κορέια (61′ Μπουαντί), Σαχράουι (89′ Χάραλντσον), Πάρντο, Ιγκαμανέ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (16′ Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ (81′ Πέλκας), Τσάλοφ (66′ Γιακουμάκης).