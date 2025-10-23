Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε νωρίς με τον Σφιντέρσκι, στη συνέχεια όμως δεν ήταν καλός και η Φέγενορντ έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-1 για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς των δύο ομάδων άρχισε ο αγώνας, με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν στο 10′ γκολ με τον Στάιν που σωστά ακυρώθηκε για οφσάιντ, για να ακολουθήσει στο 18′ το γκολ των «πράσινων» που μέτρησε κανονικά. Ο Βελενρόιτερ απέκρουσε το σουτ του Κυριακόπουλου, ο Σφιντέρσκι όμως ήταν εκεί που έπρεπε για να κάνει το 0-1 στην επαναφορά.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πήρε το προβάδισμα και μαζί πήρε και ψυχολογία, με αποτέλεσμα στο 24′ να φτάσει μια ανάσα από το 0-2 αλλά ο Τετέ, μετά το κλέψιμο και τη μπαλιά του Τζούριτσιτς, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βελενρόιτερ έχοντας βρεθεί απέναντί του. Πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για το «τριφύλλι», το οποίο ήθελε να πάει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα αλλά δεν τα κατάφερε.

Στο 38′ οι Ολλανδοί είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Στάιν που πάτησε περιοχή αλλά ο Τουμπά τον δυσκόλεψε και ο Ντραγκόφσκι τον νίκησε, με τον Πολωνό τερματοφύλακα να αντιδρά σωστά και στο συρτό σουτ του ίδιου παίκτη στο 41′. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όμως, η μπάλα πέρασε από όλους στην πράσινη άμυνα μετά τη σέντρα που έγινε από αριστερά και ο Ριντ με ωραίο τελείωμα έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα (1-1).

Άσχημα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό και άσχημα ξεκίνησε και το δεύτερο καθώς στο 55′ ο Μούσα… χόρεψε τον Κυριακόπουλο και νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 2-1. Η Φέγενορντ είχε, πλέον, το προβάδισμα και προσπάθησε να… τελειώσει το παιχνίδι στα επόμενα λεπτά, πιέζοντας με στόχο το τρίτο γκολ.

Η ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι είχε μεγάλη ευκαιρία στο 64′ με τον Ουέντα που βρέθηκε σε θέση βολής αλλά ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε και κράτησε ζωντανούς τους «πράσινους», οι οποίοι είχαν τη δική τους μεγάλη ευκαιρία στο 80′ με τον Τσέριν που πάτησε περιοχή και σούταρε αλλά ο Βέλενροϊτερ αντέδρασε σωστά και το σκορ παρέμεινε 2-1.

Και αφού δεν ήρθε η ισοφάριση εκεί, ήρθε στο 90′ το 3-1 για τη Φέγενορντ από τον Λάριν μετά την πάσα πάρε-βάλε του Σμαλ.

Φέγενορντ (Ρόμπιν Φαν Πέρσι): Βελενρόιτερ, Ριντ (78′ Νιούκοπ), Αχμέντχοτζιτς, Σμαλ, Μπος (66′ Γουατανάμπε), Χουάνγκ (46′ Ταργκαλίν), Στάιν, Βαλέντε, Μούσα, Ουέντα (81′ Λάριν), Σλίτι (66′ Σάουερ).

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ (69′ Πάντοβιτς), Τζούριτσιτς (69′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.