«Επειδή γλίστρησε ο Ορτέγκα…»

Τεράστια νίκη για τον ΠΑΟΚ στη Γαλλία και οι ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League αυξήθηκαν. Ανεξάρτητα από το αν θα τα καταφέρει ή όχι, η ομάδα του Λουτσέσκου επιβεβαίωσε ότι έχει πάρει μπρος για τα καλά καθώς μετά τις δύο νίκες επί των Ολυμπιακού και ΑΕΚ ήρθε και η πρώτη της ιστορίας της επί γαλλικού εδάφους. «Κι όλα αυτά επειδή ο Ορτέγκα γλίστρησε στην Τούμπα», μου έλεγε χθες βράδυ άνθρωπος που κινείται κοντά στον Ολυμπιακό. Στον Πειραιά υπολογίζουν πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και αισθάνονται και λίγο… υπεύθυνοι για την εντυπωσιακή αγωνιστική άνοδο της ομάδας του Λουτσέσκου. Στην Τούμπα προηγήθηκαν, μπορούσαν να βάλουν δεύτερο γκολ, έχασαν τις ευκαιρίες και στη συνέχεια από λάθη τους έδωσαν νίκη-τεράστια ώθηση στους «ασπρόμαυρους».

Η πρώτη αποστολή του Μπενίτεθ

Στον Παναθηναϊκό άρχισε και επισήμως η εποχή Μπενίτεθ και ο Αλαφούζος πιστεύει περισσότερο από ποτέ ότι έχει κάνει την κατάλληλη κίνηση για να ανέβει επίπεδο η ομάδα. Θα δούμε… Ο Ισπανός προπονητής, πάντως, δεν πρέπει να έχει ως προτεραιότητα το αγωνιστικό κομμάτι αλλά το ψυχολογικό. Κόντρα στη Φέγενορντ οι «πράσινοι» για ακόμη μία φορά πήραν το προβάδισμα και δεν κατάφεραν να το κρατήσουν, κυρίως από δικά τους λάθη. Αν είχε γίνει μία ή δύο φορές θα μπορούσε να θεωρηθεί τυχαίο, επειδή όμως έχει γίνει αρκετές περισσότερες σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Από εκεί και θα πρέπει να ξεκινήσει ο Μπενίτεθ, από την ψυχολογία των παικτών και μετά να πάει στο αγωνιστικό κομμάτι.

Μυστήριο με Καλοσκάμη

Ήμουν χθες στην OPAP Arena για να δω την ΑΕΚ που θα μπορούσε να είχε βάλει και 12-13 γκολ, χωρίς υπερβολή. Τη χρειαζόταν μια τέτοια νίκη η ομάδα του Νίκολιτς, για τον οποίο οι απορίες συνεχίζονται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η επιλογή του να αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας τον Καλοσκάμη αν και αποφάσισε να κάνει αλλαγή, είναι δύσκολο να εξηγηθεί, από τη στιγμή που ο ίδιος τον έχει χαρακτηρίσει «το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου». Γι’ αυτό και είναι αρκετοί αυτοί στις τάξεις της Ένωσης που απορούν με το γεγονός ότι έμεινε εκτός λίστας για να μπει σε αυτή ένας παίκτης που μέχρι τώρα δεν υπολογιζόταν. Ο Λιούμπιτσιτς, ο οποίος τον Ιανουάριο είναι πιθανό να πωληθεί.

Στην Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει, στην ΑΕΚ όχι

Παραμένοντας σε κιτρινόμαυρο φόντο, να σημειώσω ότι οι πιθανότητες επιστροφής του Λιβάι Γκαρσία είναι μηδαμινές. Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ δεν περνάει καλά στη Ρωσία και φαίνεται και στην απόδοση του αυτό, με αποτέλεσμα να θέλει να πάρει μεταγραφή, ακόμη και σε ομάδα της Ελλάδας. Αυτή όμως πολύ δύσκολα θα είναι η Ένωση καθώς οι προτεραιότητές της για τον Ιανουάριο είναι άλλες και συγκεκριμένα η απόκτηση δεξιού μπακ και στόπερ. Ίσως και εξτρέμ, αναλόγως τη διάθεση του Ηλιόπουλου για… έξοδα. Για επιθετικό πάντως πάρα πολύ δύσκολα θα κινηθούν οι «κιτρινόμαυροι». Τον Τεττέη τον ήθελαν περισσότερο σαν επένδυση για το μέλλον, τελικά ο παίκτης χάθηκε και τον Ιανουάριο θα ασχοληθούν με το «τώρα», τις άμεσες ανάγκες.

Θα βγουν κι άλλα στο φως για διαιτητές της Euroleague

Στο μπάσκετ, από ό,τι μαθαίνω, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι πολύ ανεβασμένος. Πάρα πολύ ανεβασμένος. Όχι μόνο επειδή ο Παναθηναϊκός, εν αναμονή του δύσκολου αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια, μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες στη Euroleague, αλλά και επειδή συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής Νίκολιτς. Ο ιδιοκτήτης των πράσινων έχει βάλει στο στόχαστρο, από πέρυσι, τους Βαλκάνιους διαιτητές της λίγκας και όπως έλεγε χθες συνεργάτης του «αυτή είναι μόνο η αρχή, θα βγουν κι άλλα στο φως στη συνέχεια». Τα όσα κάνουν οι Αρχές στη Σερβία τα τελευταία 24ωρα δεν είναι φυσικά δουλειά του Γιαννακόπουλου, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού όμως ξέρει πολλά για πολλούς.

Μεγαλώνει η γκρίνια για Μπαρτζώκα

Στον μπασκετικό Ολυμπιακό, τέλος, είναι δύσκολο να βγάλει κανείς άκρη με όσα γίνονται με το θέμα του γκαρντ. Και έχει ενδιαφέρον το εξής: Στο λιμάνι δεν υπάρχει μία εξήγηση για τις απώλειες των Μπάτλερ και Ντινγουίντι αλλά δύο. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι ευθύνεται ο Μπαρτζώκας και τα κολλήματά του, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δεν κάνουν την οικονομική υπέρβαση οι Αγγελόπουλοι. Το σίγουρο, πάντως, είναι ένα και το έχω σημειώσει εδώ και καιρό. Το κλίμα για τον προπονητή δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει μεγάλη γκρίνια στον κόσμο για τα μεταγραφικά και αν η σεζόν στραβώσει θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις.