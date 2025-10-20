Το πιο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι του στη League Phase του Champions League δίνει αύριο βράδυ (21/10, 19:45) ο Ολυμπιακός, καθώς φιλοξενείται στο Μονζουίκ από την πανίσχυρη Μπαρτσελόνα.

Μπροστά τους οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα βρουν μία Μπαρτσελόνα που ταλανίζεται από σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, αφού εκτός αγώνα έχουν τεθεί οι Ραφίνια, Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι, Φεράν Τόρες, Γκάβι, Τερ Στέγκεν, Ζοάν Γκαρθία και Ντάνι Όλμο.

Η ισπανική «AS» επιχείρησε να παρουσιάσει την πιθανή ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Χάνσι Φλικ.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο επιπλέον πρόβλημα κάτω από την εστία θα καθίσει ο Σέζνι, στο δεξί άκρο της άμυνας θα βρίσκεται ο Κουντέ, στα στόπερ ο Αραούχο με έναν εκ των Έρικ Γκαρθία ή Κρίστενσεν, στο αριστερό άκρο θα κινείται ο Μπαλντέ, στα χαφ οι Πέδρο, Κασαδό και Ντε Γιονγκ και στην επίθεση η τριάδα θα αποτελείται από τους Γιαμάλ, Ράσφορντ και Φερμίν.