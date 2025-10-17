Ο Επίτροπος Αστυνομίας και Εγκλήματος (PCC) για τα Δυτικά Μίντλαντς, Σάιμον Φόστερ, ζήτησε «άμεση αναθεώρηση» της απόφασης που απαγορεύει στους οπαδούς της ισραηλινής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Europa League με την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ τον Νοέμβριο.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Φόστερ ανακοίνωσε ότι διέταξε τη σύγκληση ειδικής συνάντησης της Επιτροπής Ασφαλείας της πόλης (Safety Advisory Group – SAG) και της Αστυνομίας των Δυτικών Μίντλαντς (West Midlands Police – WMP), προκειμένου να εξεταστεί εάν η απόφαση «είναι κατάλληλη, αναγκαία, δικαιολογημένη, λογική και αναλογική ως μέσο επίτευξης νόμιμου στόχου» και να αξιολογηθούν πιθανά εναλλακτικά μέτρα. Στόχος είναι η συνάντηση να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Η ιστοσελίδα The Athletic αποκάλυψε την Πέμπτη ότι η WMP είχε συμβουλεύσει την SAG του Μπέρμιγχαμ να μην εγκρίνει την κατανομή εισιτηρίων για τους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Villa Park, με την Άστον Βίλα να επιβεβαιώνει αργότερα ότι η απόφαση βασίστηκε σε «πολλούς παράγοντες ασφάλειας».

Η αστυνομία ανέφερε ότι η κίνηση βασίστηκε σε «τρέχουσες πληροφορίες και προηγούμενα περιστατικά», επικαλούμενη βίαιες συγκρούσεις και αδικήματα μίσους γύρω από τον αγώνα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων λόγω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Η απόφαση δέχθηκε κριτική από τα κύρια πολιτικά κόμματα του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ να τη χαρακτηρίζει «λάθος απόφαση». Οι ηγέτες των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, και των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, εξέφρασαν παρόμοιες απόψεις.

«Σήμερα (Παρασκευή) ζήτησα από την Επιτροπή Ασφαλείας του Μπέρμιγχαμ και την Αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς να συγκληθεί ειδική SAG το συντομότερο δυνατό και να διεξάγει άμεση αναθεώρηση της απόφασης που απαγορεύει την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στον αγώνα μεταξύ Άστον Βίλα και Μακάμπι Τελ Αβίβ την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου», ανέφερε ο Φόστερ σε δήλωσή του.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η αναθεώρηση στοχεύει στο να αξιολογηθεί κατά πόσο η απόφαση και η σύσταση είναι «κατάλληλη, αναγκαία, δικαιολογημένη, λογική και αναλογική», συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών εναλλακτικών λύσεων. Παράλληλα, ζήτησε να του δοθούν όλα τα σχετικά έγγραφα γύρω από την απόφαση, αν και τόνισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στη SAG και στη WMP.

Ο Σάιμον Φόστερ, που εκλέγεται από το κοινό κάθε τέσσερα χρόνια, έχει καθήκον να διασφαλίζει ότι η αστυνομική δύναμη λειτουργεί «αποτελεσματικά και αποδοτικά», σύμφωνα με τον ιστότοπο της WMP, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να κρατά υπόλογο τον αρχηγό της αστυνομίας. Κάθε αστυνομική περιοχή στην Αγγλία και την Ουαλία εκπροσωπείται από PCC, εκτός από το Λονδίνο, το νότιο Γιορκσάιρ και το Μάντσεστερ, όπου οι αρμοδιότητες ανήκουν στον Δήμαρχο.

Η παρέμβαση του Φόστερ έρχεται εν μέσω έντονης πολιτικής πίεσης μετά την ανακοίνωση της Άστον Βίλα την Πέμπτη, σύμφωνα με τους New York Times. Ο Στάρμερ έγραψε σε ανάρτησή του στο X: «Δεν θα ανεχθούμε τον αντισημιτισμό στους δρόμους μας. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να εξασφαλίζει ότι όλοι οι φίλαθλοι μπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι χωρίς φόβο βίας ή εκφοβισμό».

Προηγουμένως, η Κέμι Μπάντενοχ χαρακτήρισε την απόφαση «εθνικό σκάνδαλο» και υπενθύμισε ότι ο Στάρμερ είχε δεσμευθεί ότι οι Εβραίοι είναι ευπρόσδεκτοι και ασφαλείς στη Βρετανία. Ωστόσο, ο Άγιουμπ Χαν, ανεξάρτητος βουλευτής για τη συνοικία Πέρι Μπαρ του Μπέρμιγχαμ, ζήτησε η αρχική απόφαση να διατηρηθεί, τονίζοντας ότι η πολιτική πίεση προς τις τοπικές αρχές ήταν «απαράδεκτη».

«Ελπίζω ειλικρινά ότι η Αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς θα τηρήσει την αρχική της απόφαση. Αυτή βασίζεται σε αξιόπιστες πληροφορίες και αξιολόγηση. Η ανατροπή της θα υπονομεύσει την αστυνομία και την Επιτροπή Ασφαλείας», δήλωσε ο Χαν στην The Athletic. Νωρίτερα είχε υπογράψει αίτηση που ζητούσε την ακύρωση του αγώνα, τη μεταφορά του σε ουδέτερη χώρα ή τη διεξαγωγή του κεκλεισμένων των θυρών.

Πριν από την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς την προηγούμενη εβδομάδα, είχαν γίνει εκκλήσεις να αποκλειστεί το Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις λόγω ενεργειών του στρατού στη Γάζα, με την επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ να καταλήγει ότι οι ισραηλινές αρχές και δυνάμεις ασφαλείας ενήργησαν με «γενοκτονικό σκοπό». Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο είχε δηλώσει ότι θα εργαστεί για να μην αποκλειστεί το Ισραήλ από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στον προηγούμενο αγώνα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Άγιαξ στο Europa League, οι οπαδοί της ισραηλινής ομάδας προκάλεσαν «εκρήξεις βίας», σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία, η οποία συνέλαβε 62 άτομα και πέντε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Επιπλέον, οι υποστηρικτές της Μακάμπι Τελ Αβίβ είχαν επιτεθεί σε ταξί και έκαψαν παλαιστινιακή σημαία την ημέρα πριν από τον αγώνα, ενώ 800 αστυνομικοί είχαν τεθεί σε υπηρεσία για λόγους ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι περίπου το 30% του πληθυσμού του Μπέρμιγχαμ είναι μουσουλμάνοι, σύμφωνα με απογραφή του 2021, και η πόλη έχει δει συχνές παλαιστινιακές διαδηλώσεις από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Σε σχόλιο της την Πέμπτη, η UEFA ανέφερε: «Η UEFA θέλει οι οπαδοί να μπορούν να ταξιδεύουν και να στηρίζουν την ομάδα τους σε ένα ασφαλές, προστατευμένο και φιλόξενο περιβάλλον, και ενθαρρύνει και τις δύο ομάδες και τις αρμόδιες αρχές να συμφωνήσουν στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για να γίνει αυτό δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες τοπικές αρχές παραμένουν υπεύθυνες για αποφάσεις σχετικές με την ασφάλεια των αγώνων, οι οποίες λαμβάνονται βάσει προσεκτικών αξιολογήσεων κινδύνου, που διαφέρουν από αγώνα σε αγώνα και λαμβάνουν υπόψη προηγούμενες περιστάσεις».