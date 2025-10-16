Το νέο επενδυτικό fund, υπό τον Ρίτσαρντ Σιάο, είχε θέσει ως προτεραιότητα μετά την αγορά των μετοχών της ΚΑΕ Άρης το να αποπληρωθούν τα χρέη προς το Δημόσιο και αυτό είναι γεγονός πλέον.

Οι φίλοι των «κίτρινων» ονειρεύονται μεγάλες μεταγραφές, επιστροφή στους τίτλους και γενικά μεγάλες επιτυχίες όπως τα παλιά καλά χρόνια. Αυτό, προφανώς, θέλει και ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του.

Η προτεραιότητα για τον Σιάο ήταν να αποπληρωθούν τα χρέη προς το Δημόσιο και αυτό είναι πλέον πραγματικότητα καθώς από το καλοκαίρι κι έπειτα η ΚΑΕ έχει δώσει ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2 εκατ. ευρώ και πλέον έχουν απομείνει ελάχιστα.

Για την ακρίβεια, για να κλείσει οριστικά αυτό το θέμα και να είναι ο Άρης καθαρός οικονομικά και πάλι, απομένει μια δόση 150.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ. Ήδη, επομένως, πρέπει να θεωρείται πλήρης η αποπληρωμή των χρεών καθώς θα δοθεί και αυτό το ποσό.

Έτσι, η ΚΑΕ μπορεί, πλέον, να καταστρώσει το πλάνο της για το μέλλον, για την αγωνιστική εξέλιξη της ομάδας, χωρίς να την ταλαιπωρούν οικονομικά προβλήματα από το παρελθόν.