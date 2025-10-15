Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ στο Six Kings Slam και ηττήθηκε με 2-0, έχοντας πάντως για… παρηγοριά το 1,5 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε από τη συμμετοχή του και μόνο.

Τα πράγματα ήταν εξ ορισμού δύσκολα για τον Έλληνα τενίστα καθώς ο Ιταλός είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και η διαφορά φάνηκε. Ο Σίνερ προηγήθηκε με 4-0 και με 5-1, για να πάρει τελικά το πρώτο σετ με 6-2.

Ο Τσιτσιπάς ήθελε να μπει καλύτερα στο δεύτερο αλλά δεν τα κατάφερε καθώς έμεινε πίσω με 3-0, για να κάνει στη συνέχεια break μειώνοντας σε 3-1. Ο Έλληνας τενίστας πλησίασε σε 4-3, ο Ιταλός όμως ανέβασε ξανά ρυθμό και επικράτησε με 6-3, κάνοντας το 2-0.

Τα σετ: 6-2, 6-3