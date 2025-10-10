Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη EuroLeague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την πορεία της ομάδας, την κατάσταση του Φρανκ Ντιλικίνα και τη διαχείριση της πίεσης που συνοδεύει τον σύλλογο.

Μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ, ο προπονητής δήλωσε: «Θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε μία νέα σεζόν και εμείς συμμετέχουμε στο πιο υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά, να βελτιωθούμε ατομικά και να βελτιώσουμε το ομαδικό μας παιχνίδι. Από αυτή την προοπτική, η σημερινή νίκη ήταν πολύ σημαντική απέναντι σε μία ομάδα που είναι πολύ ταλαντούχα επιθετικά. Η αμυντική μας προσέγγιση στις τρεις από τις τέσσερις περιόδους ήταν πολύ καλή. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να μοιράσουμε τον χρόνο συμμετοχής, χωρίς να κουράσουμε κάποιον παίκτη, κανείς δεν έπαιξε πάνω από 25 λεπτά, και αυτό ήταν το πλάνο μας. Έχουμε παιχνίδια την Κυριακή, την Τρίτη και την Πέμπτη, ενώ έχουμε χάσει κάποιους σημαντικούς παίκτες λόγω τραυματισμών. Καλή τύχη στο Ντουμπάι και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας που ήρθαν απόψε. Δεν ήταν εύκολο, καθώς έχουμε τρία συνεχόμενα ματς».

Για τον Ντιλικίνα, εξήγησε: «Εννοείται ότι θα πρέπει να πάρει χρόνο, αρκετά περισσότερο από σήμερα. Το θέμα είναι ότι, στην ουσία, δεν είχε κάνει προετοιμασία. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν παίξει αυτή τη στιγμή τρία παιχνίδια στη EuroLeague, συν ένα για το πρωτάθλημα, συν έξι-επτά στην προετοιμασία και δύο στο Super Cup. Εκείνος είχε αγωνιστεί ουσιαστικά μόνο με το Μαρούσι. Είναι ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας. Στην EuroLeague, το να παίζεις σε συνεχόμενο ρυθμό, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, είναι πολύ σημαντικό. Γενικά, νομίζω πως καταλαβαίνετε ότι είναι παίκτης υψηλού επιπέδου και θα μας βοηθήσει πολύ».

Όσον αφορά τους περιφερειακούς και την προετοιμασία της ομάδας, είπε: «Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, από τη στιγμή που κερδίζουμε ένα παιχνίδι με 20 πόντους διαφορά, σημαίνει ότι αυτοί που κλήθηκαν να αμυνθούν στην περιφέρεια, να οργανώσουν την ομάδα και να εκτελέσουν, δηλαδή οι περιφερειακοί μας, έκαναν καλή δουλειά. Δεν λέω ότι έπαιξαν σούπερ ή ότι η ομάδα έκανε φανταστικό παιχνίδι, αλλά εφόσον κερδίσαμε, πρέπει να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι.

Αυτή τη στιγμή, το μπάσκετ φεύγει λίγο από τους προπονητές. Η δική μας επιρροή γίνεται ολοένα και μικρότερη. Πλέον χρειάζεται περισσότερο ψυχολογική διαχείριση: ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, πώς αντιδρά, τι χρειάζεται κάθε παίκτης. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου θα παίξουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι κανείς προπονητής στη EuroLeague είναι ευχαριστημένος με αυτό. Από τη μία, τα πολλά παιχνίδια δημιουργούν ενδιαφέρον για τους φιλάθλους, οικονομικά οφέλη, έσοδα… Από την άλλη, αν θες να βλέπεις καλύτερο μπάσκετ, πρέπει να υπάρχει περισσότερη προετοιμασία, περισσότερες προπονήσεις.

Θα δούμε φέτος πολλά αποτελέσματα που δεν θα είναι τα αναμενόμενα, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά χρόνος ή δομή για το πώς μια ομάδα προετοιμάζεται για κάθε παιχνίδι. Δείχνεις ένα βίντεο και ελπίζεις ότι οι παίκτες θα ανταποκριθούν. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη περίοδος προετοιμασίας. Νομίζω πως η καλύτερη είναι απλώς όταν κερδίζεις».

Όσον αφορά το Final Four στην έδρα του Παναθηναϊκού και την πίεση που συνοδεύει την πιθανότητα κατάκτησης της EuroLeague στον αντίπαλο γήπεδο, ανέφερε: «Όταν πήραμε το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο, θα πήγαινα όπου κι αν παίζαμε. Για μένα προσωπικά, δεν έπαιξε κανέναν ρόλο το ότι ο τελικός έγινε στο γήπεδο της ΑΕΚ. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Δεν παίζει κανέναν ρόλο αν το Final Four γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μακρινό, σχεδόν ουτοπικό, να σκεφτόμαστε από τώρα τι θα γίνει τον Μάιο. Η ομάδα πρέπει να περάσει από ‘Συμπληγάδες Πέτρες’ για να φτάσει εκεί. Αυτή τη στιγμή, το να κάνουμε υπερφίαλες δηλώσεις, να λέμε ότι θα πάμε και θα το πάρουμε στην έδρα του αντιπάλου, είναι τελείως έξω από τη δική μας ψυχοσύνθεση.

Εμείς κοιτάμε να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα και, αν αυτό μας οδηγήσει ξανά σε ένα Final Four, τότε θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Δεν νομίζω πραγματικά ότι κάποιος αυτή τη στιγμή κάθεται να σκέφτεται αν θα γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ή αλλού, ειλικρινά σας το λέω. Όσο για την πίεση… ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα πίεση. Εγώ προσωπικά είμαι συνηθισμένος σε αυτό. Το έχω διαχειριστεί όλα αυτά τα χρόνια».