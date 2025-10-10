Ο Ολυμπιακός άφησε τους φιλάθλους του απόλυτα ικανοποιημένους στην πρώτη του φετινή εμφάνιση στο «σπίτι» του, το ΣΕΦ, για όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα νίκησε με 86-67 τη Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της Euroleague, επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη και ανέβηκε στο ρεκόρ 2-1.

Πλέον, περιμένει τον Παναθηναϊκό, στο ίδιο γήπεδο, την Κυριακή (12/10, 19:00), στο ντέρμπι «αιωνίων» της 2ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Και μετά ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» με την Αναντολού Εφές εντός και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός.

Έστω κι αν ο Γιώργος Μπαρτζώκας… δεν είχε άλλη επιλογή (με τον Τόμας Ουόκαπ εκτός) παρά να ξεκινήσει με τον Φρανκ Νιλικίνα βασικό στον «άσο», στο ντεμπούτο του Γάλλου γκαρντ με την ερυθρόλευκη φανέλα στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στη ρακέτα, με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να έχουν διψήφιο νούμερο στα ριμπάουντ ήδη από τα τέλη της 3ης περιόδου, με 11 έκαστος. Ο Σέρβος σέντερ δεν χρειάστηκε να επιστρέψει στο παρκέ στην 4η περίοδο, μετρώντας και 13 πόντους. Ο Βούλγαρος διεθνής μπήκε για ένα λεπτό με την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, και με το καλάθι που πέτυχε έφτασε τους 25 πόντους (με 3/6 τρίποντα). Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσφερε 14 πόντους, 10 ο Λι, 7 ο Νιλικίνα και 5 ο Ουόρντ.

Η απουσία του τραυματία Εβάν Φουρνιέ… ούτε που φάνηκε, σε ένα ματς που ήταν τόσο άνετο για τον Ολυμπιακό, ώστε ο Μπαρτζώκας άφησε για περίπου 8 λεπτά στο παρκέ τον Όμηρο Νετζήπογλου.

Η Ντουμπάι που είχε πρώτο σκόρερ τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Φιλίπ Πετρούσεφ, με 14 πόντους (αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς των γηπεδούχων) υποχώρησε στο 1-2, μετά τη νίκη της στην πρεμιέρα επί της Παρτιζάν και την ήττα από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Ντουέιν Μπέικον, σημείωσε 13 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, για την Ντουμπάι.

Πριν το τζάμπολ του αγώνα, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, Παναγιώτης και Γιώργος, βράβευσαν τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, για την πρώτη θέση σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά.

Χωρίς τους τραυματίες Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός.

Η Ντουμπάι αγωνίστηκε χωρίς τους Τζάναν Μούσα, Τζάστιν Άντερσον, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Νέιτ Μέισον και Μαμ Τζαϊτέ.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

Λόγω του τραυματισμού του Τόμας Ουόκαπ (αιμάτωμα), ο Γιώργος Μπαρτζώκας υποχρεώθηκε να ξεκινήσει βασικό τον Φρανκ Νιλικίνα στον άσο, στο ντεμπούτο του Γάλλου γκαρντ με την ερυθρόλευκη φανέλα στη Euroleague. Μαζί του στην αρχική πεντάδα και οι Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Η Ντουμπάι ξεκίνησε με τους Μπέικον, Αμπάς, Μπέρτανς, Ράιτ και Καμπενγκέλε. Από ένα τρίποντο για κάθε ομάδα ακολούθησε μετά το τζάμπολ, ένα από τον Νιλικίνα και ένα από τον Μπέικον για το 3-3. Η Ντουμπάι τροφοδοτούσε τον σέντερ της, Εμφιοντού Καμπενγκέλε, ο οποίος με 6 διαδοχικούς πόντους κρατούσε την ομάδα του κοντά στο σκορ 11-11. Στον αντίποδα, 6 πόντους είχε σημειώσει και ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Νιλικίνα μείωσε σε 12-13 και έδωσε τη θέση του στον Σέιμπεν Λι. Κι αφού ο Καμπενγκέλε ισοφάρισε σε 13-13 με μία βολή, έδωσε τη θέση του στον Τούρκο διεθνή σέντερ Σερτάκ Σενλί, ενώ ο πρώην παίκτης της ομάδας του Πειραιά Φιλίπ Πετρούσεφ πέρασε αντί του Μπέρτανς για να μαρκάρει τον Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός συνδέθηκε με το καλάθι και απάντησε με επιμέρους σκορ 7-2 (20-15), έχοντας χάρη σε 5 πόντους του Τάιλερ Ντόρσεϊ και ένα καλάθι του Σέιμπεν Λι. Ο Χολ πήρε τη θέση του Μιλουτίνοφ. Ο Βεζένκοφ σημείωσε τους 3 τελευταίους πόντους του Ολυμπιακού στην 1η περίοδο, για το 23-16.

Με τους Σέιμπεν Λι, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Παπανικολάου και Χολ ξεκίνησε τη 2η περίοδο ο Ολυμπιακός. Χολ και Ντόρσεϊ «υπέγραψαν» ένα «ερυθρόλευκο» σερί 6-0, για το +13 των Πειραιωτών (29-16). Βεβιασμένες επιλογές, με τον Σέιμπεν Λι ν’ αστοχεί διαδοχικά και τον Ντόρσεϊ να μην βρίσκει στόχο αυτή τη φορά από το τρίποντο, ο Ολυμπιακός έδωσε δικαίωμα στην Ντουμπάι να μειώσει στο -7 (29-22) με σκόρερ τους Πετρούσεφ, Μπέικον και Μπέρτανς διαδοχικά. Ντόρσεϊ και Παπανικολάου έβγαλαν από τη δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό (33-22). Ο Μπαρτζώκας έριξε τον Νετζήπογλου αντί του Ντόρσεϊ και τον Κώστα Αντετοκούνμπο αντί του Χολ. Με βολές από Πετρούσεφ και Άντζουσιτς, η Ντουμπάι έκανε το 33-26. Πίτερς και Μιλουτίνοφ (αντικατέστησε στο «5» τον Κώστα Αντετοκούνμπο) έδωσαν και πάλι διψήφια διαφορά στον Ολυμπιακό (39-27). Ο Πετρούσεφ, ο οποίος αποδοκιμαζόταν διαρκώς από τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» κάθισε για λίγο στον πάγκο, για να επιστρέψει σύντομα και η Ντουμπάι να παίζει με Πετρούσεφ και Καμπενγκέλε μαζί στους ψηλούς. Ο Μιλουτίνοφ δεν έδειξε να επηρεάζεται, και μετά από 2/2 βολές του Ράιτ (39-29) πήρε το 2ο φάουλ του Καμπενγκέλε ευστοχώντας στις βολές (41-29). Ο Σέιμπεν Λι με ανάποδο λέι απ έφερε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό στους +14 (43-29). Ο Μπέρτανς μείωσε σε 43-31 (σκορ ημιχρόνου). Ο Ολυμπιακός είχε κυριαρχήσει στα ριμπάουντ, με τον Σάσα Βεζένκοφ να μετρά 6, ενώ Ντόρσεϊ με 10 πόντους και Βεζένκοφ με 9 είχαν σημειώσει τους περισσότερους πόντους. Με 1/11 τρίποντα η Ντουμπάι δεν μπορούσε ν’ απειλήσει τους Πειραιώτες. 61-41

Με την αρχική πεντάδα ξεκίνησε στην 3η περίοδο ο Ολυμπιακός, για να ευστοχήσει έξω από τα 6.75 ο Βεζένκοφ στέλνοντας τη διαφορά στο +15 για πρώτη φορά (46-31). Ο Βεζένκοφ έκανε με νέο τρίποντο το 53-37 και μετρώντας 3/4 έξω από τα 6.75 ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έστειλε τη διαφορά και στο +20 (61-41), μετά από επιμέρους σκορ 18-10 για την ελληνική ομάδα. Καμπενγκέλε, Πετρούσεφ και Μπέικον έκαναν ό,τι μπορούσαν επιθετικά για την Ντουμπάι που ήταν αδύνατο ν’ ακολουθήσει τον γρήγορο ρυθμό των Πειραιωτών στην 3η περίοδο. Το τρίποντο του Μπέρτανς (1/4) έφερε την Ντουμπάι στο -14 (63-49), ενώ ο ίδιος με το δεύτερο εύστοχο τρίποντό του μείωσε και στο -12 (64-52). Ο Μιλουτίνοφ συνέχισε να μαζεύει ριμπάουντ και να κερδίζει φάουλ (13π. και 11 ριμπάουντ μέχρι εκείνη τη στιγμή), ενώ ο Βεζένκοφ έφτασε τους 23 πόντους (είχε ήδη μαζέψει και 10 ριμπάουντ) «γράφοντας» το 68-52. Ο Ντόρσεϊ διαμόρφωσε το 71-52 (σκορ 3ης περιόδου), μετά από φάουλ του Πετρούσεφ στην προσπάθεια για τρίποντο του γκαρντ των γηπεδούχων. Το επιμέρους σκορ του 3ου δεκαλέπτου ήταν 28-21. Πετρούσεφ, Καμπενγκέλε, Μπέρτανς και Μπέικον είχαν σημειώσει από 10 πόντους για την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Βεζένκοφ ξεκίνησε στην 4η περίοδο, πήρε ένα αμυντικό ριμπάουντ, πέτυχε και το καλάθι για το 73-52. Κι αμέσως μετά έδωσε τη θέση του στον Πίτερς. Στο παρκέ ήταν και ο Νετζήπογλου! Με τον Λι στον άσο και τον Χολ στο «5», ο Ολυμπιακός διατηρούσε διαφορά ασφαλείας, ενώ ο Ουόρντ ευστόχησε σε τρίποντο (82-60). Στα 3:22΄΄ πριν τη λήξη, ο Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη (αντί του Παπανικολάου), με τους φιλάθλους να τραγουδούν το όνομα του διεθνή γκαρντ. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αντικατέστησε τον Χολ και ο Μπαρτζώκας έτριβε τα χέρια του από ικανοποίηση για την άνετη νίκη των παικτών του, χάρη στην οποία μπόρεσε να δώσει χρόνο σε όλους τους παίκτες. Πετρούσεφ και Πρέπελιτς έκαναν το 84-67, για να διαμορφώσει ο Τάισον Ουόρντ το τελικό 86-67.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντονιτς (Σερβία), Κορτές (Ισπανία), Τσίτσι (Αλβανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (1), Ουόρντ 5 (1), Λαρεντζάκης, Λι 10 (1), Βεζένκοφ 25 (3), Παπανικολάου 3, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 14 (2), Πίτερς 4, Μιλουτίνοφ 13, Αντετοκούνμπο, Χολ 5

ΝΤΟΥΜΠΑΙ (Γιούριτσα Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 3, Μπέικον 13 (1), Άμπας, Πρέπελιτς 6 (1), Μπέρτανς 10 (2), Σανλί, Καμπενγκέλε 10, Ράιτ 7, Πετρούσεφ 14, Άντζουσιτς 2, Καμένιας 2

πηγή: ΑΠΕ