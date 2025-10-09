Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ο καλύτερος παίκτης εκτός ΝΒΑ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των General Managers των ομάδων του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.

Μπορεί ο άσος του Ολυμπιακού να μην κατάφερε να κάνει καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αυτό όμως δεν σημαίνει πως στις ΗΠΑ δεν τον έχουν σε εκτίμηση. Βασικά, τον έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση καθώς θεωρούν πως είναι ο καλύτερος παίκτης εκτός ΝΒΑ.

Στη σχετική ψηφοφορία των General Managers των ομάδων του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου, ο Βεζένκοβ πήρε την 1η θέση συγκεντρώνοντας το 44% των ψήφων, αφήνοντας στη 2η τον Τσέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού που συγκέντρωσε το 10%, όπως και ο Άιζακ Μπόνγκα της Παρτιζάν.

Πιο πίσω, με 7%, είναι οι Κέντρικ Ναν, Νίκολα Μίροτιτς και Έντι Ταβάρες και ακολούθησαν, με χαμηλότερα ποσοστά, οι Εβάν Φουρνιέ, Τρέι Λάιλς, Τεό Μαλεντόν, Βασίλιε Μίτσιτς και Μίικα Μουούρινεν.