Η Χάνε Μάουντενς, μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες του βελγικού στίβου, πάγωσε τους συμπατριώτες της καταγγέλοντας τον προπονητή της για την κακοποίηση που υπέστη και η οποία τελικά την οδήγησε στην κατάθλιψη και στην απόφαση να απομακρυνθεί από το έπταθλο.

Η 28χρονη πρωταθλήτρια παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Dag Allemaal» και αναφέρθηκε στην κακοποίηση που υπέστη από τον προπονητή της, ο οποίος ήταν ισχυρό όνομα στον αθλητισμό του Βελγίου. Παράλληλα, υποστήριξε πως η ομοσπονδία ήξερε τι γινόταν, γνώριζε τις καταγγελίες της, αλλά προτίμησε τη σιωπή.

«Με ζύγιζε κάθε μέρα, μου φώναζε, με έβριζε και με έκανε να νιώθω άχρηστη. Στο τέλος δεν άντεξα. Η πίεση, οι τραυματισμοί, όλα αυτά με έσπρωξαν στην κατάθλιψη», είπε αρχικά η Μάουντενς, η οποία αναφέρθηκε στη συνέχεια στο πιο σοβαρό περιστατικό που είχε γίνει σε προετοιμασία στη Νότια Αφρική.

«Μου ζήτησε να βγάλω το σουτιέν, με έβαλε να ξαπλώσω στο πάτωμα και κάθισε πάνω μου. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα μου μπήκε σε κατάσταση επιβίωσης. Για χρόνια καταπίεζα αυτές τις μνήμες, μέχρι που μέσα από θεραπεία άρχισαν να επιστρέφουν», ήταν τα λόγια της.

Συνεχίζοντας, η Βελγίδα πρωταθλήτρια είπε πως «έπεσα σε σκοτεινές σκέψεις, έφτασα σε σημείο να μην προσέχω καθόλου τον εαυτό μου. Χρειάστηκε να νοσηλευτώ για μήνες. Μόνο η οικογένειά μου και λίγοι κοντινοί άνθρωποι ήξεραν την αλήθεια.

Η κακοποίηση με σημάδεψε βαθιά. Αυτός είναι ο λόγος που απομακρύνθηκα από το έπταθλο, που έχασα τα καλύτερα χρόνια μου στον στίβο».