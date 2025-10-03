Η 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League δεν πήγε όπως ήθελαν οι ελληνικές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την εντός έδρας ήττα με ανατροπή από τους Γκο Αχέντ Ιγκλς (1-2), ενώ και ο ΠΑΟΚ έχασε στο Βίγκο από την Θέλτα με 3-1.

Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του «Football Meets Data», οι πιθανότητες των δύο ομάδων για την πρόκριση από τη League Phase άλλαξε σημαντικά. Ιδιαίτερα, όταν μιλάμε για την πρώτη 8άδα, αφού μειώθηκαν στο… ελάχιστο. Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον μόλις 8%, ενώ ο ΠΑΟΚ έπεσε στο 1%.

Όσον αφορά για την είσοδο στην 24άδα, το «τριφύλλι» έχει με το μέρος του τις πιθανότητες για πρόκριση, αγγίζοντας το 71%, ενώ από πλευράς «δικέφαλου», το ποσοστό έχει πέσει στο 42%.