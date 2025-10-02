Σε λιγότερο από δύο εικοσιτετράωρα μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του κόντρα στην Μπασκόνια, παραμένει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:45), για την 2η αγωνιστικής της Euroleague.

Τη επόμενη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι του στο ΣΕΦ, φιλοξενώντας την Dubai BC (10/10) για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Στα αγωνιστικά, γνωστές είναι οι απουσίες των Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν στην Ισπανία, ενώ ο Φρανκ Νιλικίνα βρίσκεται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά δε θα αγωνιστεί απόψε.

Όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, στη δική της πρεμιέρα παρουσιάστηκε κατώτερη της περίστασης, και έχασε από τη Βίρτους Μπολόνια.