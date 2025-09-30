Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ, ο Ολυμπιακός νίκησε τελικά με 102-96 τη Μπασκόνια στην Ισπανία και άρχισε με νίκη τις υποχρεώσεις του στη Euroleague, με τον Βεζένκοβ να βάζει 24 πόντους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε φουριόζα στο ματς και προηγήθηκε με 12-0, με τους γηπεδούχους να μην έχουν πετύχει πόντο στα πρώτα 4,5 λεπτά! Στη συνέχεια βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, αντέδρασαν και πλησίασαν, οι «ερυθρόλευκοι» όμως ήταν συνεχώς μπροστά, κλείνοντας στο +7 (27-20) την πρώτη περίοδο.

Οι Ισπανοί, πάντως, αργά αλλά σταθερά κατάφεραν να ροκανίζουν τη διαφορά πλησιάζοντας στο -2 (29-31) στο 13′, για να ξεφύγει ξανά με +10 (39-49) ο Ολυμπιακός, πριν έρθει ένα σερί 8-0 της Μπασκόνια για το 48-49 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, δεν έμειναν εκεί αλλά κατάφεραν και να προσπεράσουν με 58-56 στο 23′, για να απαντήσει με δικό της σερί 8-0 η ομάδα του Μπαρτζώκα (58-64). Ακολούθησε ένα σερί 7-0 των Βάσκων για το 65-64 στο 27′, για να αναλάβει στη συνέχεια ο Βεζένκοβ για τους Πειραιώτες, οι οποίοι μπήκαν από το +3 (73-70) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι, με τη Μπασκόνια να προηγείται με 87-83 στο 35′, τους «ερυθρόλευκους» να το κάνουν 87-87, τον Φουρνιέ να βάζει μπροστά τους πρωταθλητές Ελλάδας (91-90) και τον Βεζένκοβ με τρίποντο να τους στέλνει στο +4 (96-92), για να έρθει τελικά η νίκη με 102-96.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102

Μπασκόνια (Πάολο Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 12 (4), Νόουελ 6 (1), Βίγιαρ, Ντιάλο 15, Σεντεκέρσκις 8 (2), Λουβαβού-Καμπαρό 23 (5), Σπανιόλο, Φόρεστ 14, Ντιοπ 3, Φρις 8 (2), Γιοκσίμοβιτς, Σάμανιτς 7 (1).

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ουόρντ 11 (1), Λι 4, Βεζένκοφ 24 (2), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 21 (2), Πίτερς 7 (1), Μιλουτίνοφ 12, Χολ 8, Φουρνιέ 10.