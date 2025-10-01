Προβλήματα με τη δικαιοσύνη έχει για ακόμη μία φορά ο Άντερσον Λουίς ντε Αμπρέου Ολιβέιρα, πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς κινδυνεύει με φυλάκιση για χρέη διατροφής ύψους 167.000 ευρώ.

Ο 37χρονος Βραζιλιάνος είχε κατακτήσει με την εθνική ομάδα της χώρας του το Κόπα Αμέρικα το 2007 και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008 ενώ στα επτά χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της Γιουνάιτεντ κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, ένα Champions League, ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο και δύο φορές το Community Shield.

Οι επιτυχίες, με λίγα λόγια, δεν του έλειψαν κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μετά το τέλος αυτής όμως ήρθαν τα προβλήματα… Το 2020 ο Άντερσον είχε εμπλακεί σε έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων μέσω κρυπτονομισμάτων σε μια απάτη ύψους 5,5 εκατ. ευρώ και τώρα είναι ξανά αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Ο λόγος; Χρωστάει 167.000 ευρώ σε διατροφή, με τον δικηγόρο του να τονίζει ότι το θέμα αφορά ανήλικα παιδιά και να μη δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενους σχετική δικαστική εντολή. Όπως αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, υπάρχει απόφαση δικαστηρίου στις 3 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την οποία ο Άντερσον θα πρέπει να εξοφλήσει άμεσα τα χρέη του, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγηθεί στη φυλακή για 30 ημέρες.

Η απόφαση του δικαστηρίου προβλέπει πλήρη εγκλεισμό του σε φυλακή της περιοχής του Πόρτο Αλέγκρε αλλά αν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση θα μπορεί να εργάζεται την ημέρα και να επιστρέφει στη φυλακή το βράδυ.