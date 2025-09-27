Η Λίβερπουλ μπήκε στη φετινή Premier League με πέντε νίκες στις πρώτες αγωνιστικές, στην 6η όμως ήρθε η πρώτη ήττα καθώς η Κρίσταλ Πάλας με γκολ στο 98ο λεπτό τη νίκησε με 2-1.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 9ο λεπτό, όταν ο Σαρ έκανε από κοντά το 1-0, σε μια φάση στην οποία η άμυνα δεν αντέδρασε καλά. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, δεν έμειναν εκεί αλλά συνέχισαν να επιτίθενται, έχοντας φάσεις για να πετύχουν και 2ο γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «κόκκινοι» άρχισαν να ανεβάζουν την απόδοσή τους και να ψάχνουν την ισοφάριση, την οποία βρήκαν στο 87ο λεπτό με τον Κιέζα. Όλα έδειχναν, επομένως, πως το παιχνίδι θα έληγε ισόπαλο, λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα όμως τα δεδομένα άλλαξαν.

Στο 98′ ο Γκουέχι πήρε την κεφαλιά και ο Ενκέτια έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1, δίνοντας μεγάλη νίκη στην Κρίσταλ Πάλας, η οποία έσπασε το αήττητο της Λίβερπουλ.