Η νίκη επί της Τσέλσι ήταν απλά μια έκλαμψη, όπως φαίνεται, για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία πήγε στην έδρα της Μπρέντφορντ για την 6η αγωνιστική της Premier League και ηττήθηκε με 3-1, χάνοντας κι άλλο έδαφος στη βαθμολογία.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν την προηγούμενη εβδομάδα να νικήσουν την Τσέλσι και όλοι περίμεναν ότι αυτό το αποτέλεσμα θα τούς έδινε ώθηση, αυτό όμως δεν συνέβη καθώς στο αμέσως επόμενο παιχνίδι της η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ επέστρεψε στις ήττες και είναι στη 13η θέση…

Το παιχνίδι άρχισε με τον χειρότερο τρόπο για τη Γιουνάιτεντ καθώς μόλις στο 8ο λεπτό έμεινε πίσω στο σκορ μετά το γκολ του Τιάγκο με τρομερό τελείωμα και στο 20′ το σκορ έγινε 2-0 από το δεύτερο γκολ του ίδιου παίκτη, αυτή τη φορά με κοντινή προσπάθεια μετά το γύρισμα του Σάντε και την προσπάθεια του Μπαντιγίρ να διώξει.

Λίγα λεπτά μετά, στο 26′, ο Σέσκο με διπλή προσπάθεια κατάφερε να σκοράρει και να μειώσει σε 2-1, με την ομάδα του Μάντσεστερ να έχει μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 76′ καθώς κέρδισε πέναλτι για ανατροπή του Μπουμό από τον Κόλινς, ο Κέλεχερ όμως νίκησε τον Φερνάντες που ανέλαβε την εκτέλεση και κράτησε το προβάδισμα για τη Μπρέντφορντ.

Τα πράγματα ήταν, πλέον, πολύ δύσκολα για τη Γιουνάιτεντ και στο 95′ η Μπρέντφορντ κλείδωσε τη νίκη με το 3-1 από τον Γένσεν που έφυγε στην αντεπίθεση και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.