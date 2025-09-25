Θλίψη σκόρπισε στον ελληνικό αθλητισμό ο θάνατος του Θανάση Καπνίδη, ο οποίος υπήρξε ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη.

Ο Θανάσης Καπνίδης ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο για τις πρώτες μεγάλες διεθνείς επιτυχίες της ελληνικής γυμναστικής. Με την καθοδήγησή του, ο Ιωάννης Μελισσανίδης κατέκτησε τα πρώτα μετάλλια για την Ελλάδα σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κορυφώνοντας την πορεία του με το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 1996 — ένα επίτευγμα που άλλαξε τη θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη του αθλήματος.

Παράλληλα, υπήρξε ο προπονητής που βοήθησε τον Δημοσθένη Ταμπάκο στα πρώτα βήματα της καριέρας του, ενώ αργότερα ανέλαβε τον ρόλο του εθνικού τεχνικού στην ενόργανη ανδρών και γυναικών (1997-2000). Επιπλέον, διετέλεσε πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της νέας γενιάς γυμναστών, σύμφωνα με το Sport24.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε κι η δράση του στα οργανωτικά δρώμενα: πρωτοστάτησε στη δημιουργία της ανεξάρτητης Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας τη δεκαετία του ’90, ενώ στάθηκε στο πλευρό του Θανάση Βασιλειάδη στην προσπάθεια ανανέωσης της Ομοσπονδίας το 2007.

Στη διάρκεια της πορείας του υπηρέτησε και ως πρόεδρος της Α.Ε.Σ. Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος (2006-2007), αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. μέχρι το 2012, φτάνοντας μάλιστα στη θέση του Α’ αντιπροέδρου.