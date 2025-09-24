Η Super League διαθέτει αρκετά ταλέντα, με δύο από αυτούς να είναι οι Χρήστος Μουζακίτης και Κωνσταντής Τζολάκης.

Η ιστοσελίδα transfermarkt, στην ανανεωμένη λίστα της για τις αξίες 65 παικτών από το ελληνικό πρωτάθλημα, εκτόξευσε την τιμή τους.

Συγκεκριμένα η αξία του νεαρού γκολκίπερ του Ολυμπιακού εκτοξεύθηκε στα 13 εκατομμύρια ευρώ από τα 10 εκατομμύρια ευρώ πού ήταν πριν λίγους μήνες, ενώ αντίστοιχα του Χρήστου Μουζακίτη αυξήθηκε κατά 3 εκατ. και πλέον κοστίζει 15 εκατομμύρια.

Μετά και την αύξηση της χρηματιστηριακής τους αξίας οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται πλέον στην πεντάδα με τους πιο ακριβούς παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος παρέα με τους Τετέ (11 εκατ. ευρώ), Σαντιάγκο Έσε (12εκατ. ευρώ), ενώ στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με την αξία του να εκτιμάται στα 17 εκατομμύρια ευρώ.